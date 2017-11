Kalla lepsza od Bjoergen. Kowalczyk daleko

To była wielka niedziela dla Charlotte Kalli. Szwedka wygrała bieg pościgowy na 10 kilometrów techniką dowolną w Ruce, wyprzedzając faworyzowaną Norweżkę Marit Bjoergen. Justyna Kowalczyk dobiegła do mety ze sporą stratą do zwyciężczyni, dopiero na 24. miejscu.