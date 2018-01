Arka Gdynia. Andrij Bohdanow podpisał kontrakt z klubem

Arka Gdynia ma nowego pomocnika. Półroczny kontrakt z opcją przedłużenia podpisał Ukrainiec Andrij Bohdanow.

Zdjęcie O pozyskaniu Andrija Bohdanowa poinformowała Arka na stronie internetowej /Internet

27-letni zawodnik jest wychowankiem Dynama Kijów. Niemal przez całą swoja dotychczasową karierę grał w ukraińskich klubach. Ostatnio bronił barw Olimpiku Donieck.



Bohdanow występował w reprezentacji Ukrainy U-21. Ma na koncie także jeden występ w seniorskiej drużynie narodowej.



"W zimowym okienku założyliśmy sobie odchudzenie kadry i pozyskanie 1-2 zawodników na wcześniej wytypowane pozycje. Jedną z nich była pozycja ofensywnego pomocnika. Andrija oglądaliśmy już wcześniej, a od 1 stycznia mogliśmy przejść do konkretów. Doszliśmy do porozumienia i witamy go od dzisiaj w Arce. Jeśli spełni nasze oczekiwania w najbliższej rundzie, to kontrakt zostanie przedłużony na kolejny sezon" - skomentował dyrektor sportowy Arki Edward Klejndinst cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

