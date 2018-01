Cracovia. Deniss Rakels na testach medycznych

Cracovia oficjalnie poinformowała, że będzie testować Denissa Rakelsa. Jeśli wszystko przebiegnie bez komplikacji, Łotysz ponownie zostanie zawodnikiem „Pasów”.

Zdjęcie Deniss Rakels (L) w meczu z Cracovią w tym sezonie /Anna Kaczmarz /East News

Rakels do Cracovii przeniósł się w 2014 roku i grał w niej przez dwa lata. W drużynie rozegrał 68 meczów i strzelił 28 goli. To właśnie dzięki dobrym występom przy Kałuży udało mu się sfinalizować transfer do angielskiego Reading.

Tam jednak napastnik nabawił się koszmarnej kontuzji, która zahamowała rozwój jego kariery. W Anglii zagrał tylko w 17 meczach i zdobył trzy bramki. W lipcu 2017 roku wrócił do Ekstraklasy, a konkretnie Lecha Poznań. Tam też jednak częściej siedział na ławce niż grał. W tym sezonie wystąpił w 11 ligowych spotkaniach i ani razu na boisku nie spędził pełnych 90 minut.



Rakels umowę z Lechem ma do czerwca 2018 roku.

