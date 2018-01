Cracovia. Sebastian Steblecki w Chojniczance

Wychowanek Cracovii Sebastian Steblecki na zasadzie transferu definitywnego przeszedł do Chojniczanki, poinformowały "Pasy" na stronie internetowej.

Chojniczanka jest liderem pierwszej ligi.

Steblecki reprezentował barwy Cracovii już w grupach juniorskich, w 2011 roku został natomiast zawodnikiem pierwszego zespołu. We wrześniu 2014 roku przeszedł do holenderskiego S.C. Cambuur, z kolei wiosną 2016 grał dla Górnika Zabrze. Do Cracovii powrócił półtora roku temu.

W sumie Steblecki ma na koncie 101 występów w koszulce w biało-czerwone pasy, w których strzelił pięć goli. W tym sezonie pojawił się na boisku w dwóch meczach, wchodząc z ławki rezerwowych w spotkaniach z Jagiellonią Białystok i Piastem Gliwice.

