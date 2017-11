Cracovia. W zimie obóz w tureckim Belek, a teraz Piast Gliwice

W ramach przygotowań do rundy wiosennej Ekstraklasy 22 stycznia Cracovia wyleci na dwutygodniowy obóz do tureckiego Belek - poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej trener "Pasów" Michał Probierz.

Zdjęcie Michał Probierz, trener Cracovii /Internet

Pierwszy trening po przerwie zimowej odbędzie się 8 stycznia. Wcześniej jak zwykle, 1 stycznia, odbędzie się mający wieloletnią tradycję trening noworoczny.

Zanim to jednak nastąpi przed "Pasami" jeszcze kilka kolejek Lotto Ekstraklasy. W sobotę, 18 listopada, Cracovia w ramach 16. serii zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice.

"Czeka nas bardzo ciężkie spotkanie, ponieważ Piast ma zespół, który piłkarsko wygląda całkiem dobrze. Wystarczy popatrzeć na nazwiska zawodników, których zakontraktowali. Drużyna Piasta ma bardzo ustabilizowany zespół, do którego wróci jeszcze kilku zawodników, dzięki czemu trener Waldemar Fornalik będzie miał duże pole manewru. Jeśli chodzi o trenera Piasta, to znamy się bardzo dobrze i uważam, że jest to bardzo dobry szkoleniowiec" - mówił Probierz, cytowany przez internetową stronę klubu.

Szkoleniowiec "Pasów" wypowiedział się również na temat niektórych zawodników, którzy mieli kontuzje: "W spotkaniu z Piastem na pewno nie zagra Lennard Sowah, który był chory cały tydzień i dopiero dziś trenował indywidualnie. Piotr Malarczyk jest już w treningu po kilku dniach wolnych. Zatem jest brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej".

"Zdajemy sobie sprawę, że jest to początek bardzo trudnego okresu i ten mecz może pokazać, co przed nami. Jest sześć kolejek do rozegrania, podczas których czekają nas naprawdę ciężkie mecze z Górnikiem, Koroną, Wisłą czy Lechem, czyli z górą tabeli. Te spotkania będą taki probierzem tego zespołu i po nich będziemy wiedzieć, co dalej" - dodał Probierz.