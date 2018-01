Boniek postawił na Górnika, Arkę, kibiców Widzewa i oprawę Legii

Drużyną Roku jest Górnik Zabrze, a Trenerem jego opiekun Marcin Brosz – tak minione 12 miesięcy w polskiej piłce ocenił prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, który za Piłkarza Roku uznał Kamila Glika.

Trudno się nie zgodzić z takimi wyborami Bońka. Górnik, ze skromnym budżetem, awansował do Ekstraklasy, a później został jej rewelacją. Po 21 kolejkach zajmuje trzecie miejsce, tracąc do lidera tylko dwa punkty. Mało tego, zabrzanie awansowali do półfinału Pucharu Polski. Młody zespół pod kierunkiem Marcina Brosza robi postępy. Rafał Kurzawa i Damian Kądzior byli już powoływani do kadry przez Adama Nawałkę.

Prezes piłkarskiej federacji docenił też dobrą pracę doświadczonego sędziego Mariusza Złotka, uznając go Sędzią Roku. Nagrodę dla Kibiców Roku dostali fani Widzewa, którzy regularnie, w sile ponad 17 tys. przychodzą na mecze, na czwartym poziomie rozgrywkowym, co jest fenomenem na skalę światową.

W kategorii Osiągnięcie Roku Boniek postawił na Arkę Gdynia, która sprawiła olbrzymią niespodziankę zdobywając najpierw Puchar Polski, a później Superpuchar.

Oprawa Roku według Bońka, to wspaniała inscenizacja, jaką przygotowali kibice Legii Warszawa, dla upamiętnienia Powstania Warszawskiego. Oprawa ta rozsławiła Powstanie na cały świat bardziej niż niejedna rozprawa historyczna.

