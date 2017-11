Górnik Zabrze. Igor Angulo wziął udział w niecodziennej akcji

Piłkarze lidera Ekstraklasy z Zabrza wzięli udział w akcji śląskiej policji „Przejście oddaj pieszym”. Dwójka napastników Górnika, najlepszy ligowy snajper Igor Angulo oraz Marcin Urynowicz, podchodzili do osłupiałych kierowców, którzy ustąpili im pierwszeństwa na pasach i wręczali im drobne upominki.

Zdjęcie Igor Angulo wziął udział w akcji „Przejście oddaj pieszym”. Na zdjęciu wita się z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik /Fot. Materiały prasowe UM Zabrze /

To nie przypadek, że w akcji śląskiej policji "Przejście oddaj pieszym" wzięli udział piłkarze Górnika. - Górnik jest liderem Ekstraklasy, a Zabrze, to obok Rudy Śląskiej i Bytomia miasto, gdzie na pasach w tym roku nie zginął żaden pieszy. Jest też liderem pod względem bezpieczeństwa - tłumaczyli podczas krótkiej konferencji w zabrzańskim magistracie policjanci.



Akcję swoim nazwiskiem firmują też inni sportowcy - świetny rajdowiec Kajetan Kajetanowicz oraz skoczek Piotr Żyła. Teraz dołączyli do nich zawodnicy Górnika, ze strzelającym w tym sezonie gola za golem Igorem Angulo, 20 trafień jesienią w lidze i w rozgrywkach o Puchar Polski.



- Pierwszy raz wziąłem udział w takiej akcji i muszę powiedzieć, że to dobra inicjatywa. Przecież przez zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo można uratować kogoś, a to bardzo ważne. Ze swoją dziewczyną sporo czasu spędzamy na ulicach Zabrza, Gliwic czy Katowic, gdzie spacerujemy, dlatego warto przypominać i zwracać uwagę na bezpieczeństwo na drogach - tłumaczy Angulo.



- Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i życie mieszkańców. Tą tendencję chcemy podtrzymać, dlatego stale trzeba przypominać o zasadach korzystania z dróg i o bezpieczeństwie - podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.



- Bez wyobraźni pieszych, bez wyobraźni kierowców nie będzie poprawy, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy notujemy najwięcej wypadków - dodaje podinspektor Robert Piwowarczyk, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.



Podczas krótkiej prezentacji śląscy policjanci podkreślali, że 80-90 proc. wypadków mających miejsce na pasach, to wina kierujących pojazdem. Ich prezentacja kończyła się krótkim filmem: "Jedna sekunda - cała życie".



Michał Zichlarz, Zabrze