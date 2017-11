Górnik Zabrze: Loska: Podziałało to na nas, jak płachta na byka

W Zabrzu mają się z czego cieszyć. Po porażce w niedzielę z Legią w Warszawie 0-1, drużyna powadzona przez Marcina Brosza szybko doszła do siebie i wczoraj, po bardzo dobrym spotkaniu, pokonała u siebie silną Jagiellonię Białystok 3-1. Dzięki temu Górnik znowu jest na pierwszym miejscu w tabeli Ekstraklasy.

Zdjęcie Tomasz Loska. /INTERIA.PL

Mecz na stadionie im. Ernesta Pohla miał nerwowy przebieg. "Jaga", która w tym sezonie świetnie radzi sobie na wyjazdach (już 15 zdobytych punktów), prowadziła po trafieniu kapitana zespołu Tarasa Romańczuka. Wyrównał w końcówce pierwszej połowy niezawodny Igor Angulo. Po przerwie, sędzia Krzysztof Jakubik, nie uznał Hiszpanowi zdobytego gola.

Reklama

Wcześniej, odpowiadający za VAR Paweł Gil i Tomasz Musiał, uznali, że na spalonym był Łukasz Wolsztyński. To trzecia w tym sezonie bramka zdobyta przez piłkarzy Górnika, która przez VAR została anulowana. Wcześniej było też tak w przegranych meczach z Zagłębiem Lubin i Legią.

Ostatecznie, po świetnej grze w II połowie, Górnik wygrał z Jagiellonią 3-1. Jak podkreślił bramkarz zabrzan Tomasz Loska, taki, a nie inny przebieg spotkania wpłynął mobilizująco na jego kolegów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Loska po 3-1 z Jagiellonią. Wideo INTERIA.TV





- Mecz potoczył się inaczej, niż było to zazwyczaj u nas. Wcześniej było tak, że to my zazwyczaj strzelaliśmy bramki u siebie. Teraz było tak, że z Jagiellonią trzeba było "gonić" wynik. Może zadziałało to w ten sposób, jak działa płachta na byka. Nie weszliśmy w mecz tak, jak powinniśmy, na szczęście potem wyszliśmy z wszystkiego zdobywając trzy bramki. Łatwo nie było, ale chwała dla nas, że udało się to spotkanie wygrać - podkreśla golkiper Górnika, który póki co, z 32 punktami na koncie jest liderem Ekstraklasy.



Teraz przed zawodnikami Górnika krótka przerwa, a już we wtorek kolejne spotkanie. Tym razem, w rewanżowym meczu 1/4 Pucharu Polski zabrzanie mierzą się u siebie z Chojniczanką. Pierwszy mecz wygrali na boisku rywala 3-1 i są bliscy awansu do półfinału pucharowych rozgrywek.

Michał Zichlarz, Zabrze