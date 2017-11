Legia - Górnik 1-0. Marcin Brosz: Walczyliśmy do końca

Legia Warszawa wygrała 1-0 z Górnikiem Zabrze po bramce w ostatnich minutach Kaspra Hamalainena. - Do samego końca walczyliśmy o korzystny wynik - mówił po spotkaniu trener Górnika Marcin Brosz.

Zdjęcie Marcin Brosz /Piotr Matusewicz /East News

- Do samego końca walczyliśmy o korzystny wynik. Przerwy wytrącały z gry obie drużyny, bardziej jednak jestem myślami przy tym, jak graliśmy i co mogliśmy lepiej zrobić - powiedział szkoleniowiec odnosząc się do przerw spowodowanych odpaleniem rac.



Reklama

- Patrząc na ostatnie dziesięć minut tracimy bramki, ale też stwarzamy sobie sytuacje. Przebiegliśmy więcej kilometrów na boisku niż Legia, ale nie sama intensywność decyduje o tym, kto ma trzy punkty. Od 45. do 65. minuty byliśmy słabsi od Legii. Brakowało nam wyprowadzenia piłki po jej odbiorze, brakowało gry skrzydłami. Mieliśmy swoje sytuacje, nie szukam usprawiedliwień - skomentował Brosz.

Po meczu głos zabrał także trener Legii Romeo Jozak.

- Chcę podziękować trenerowi i piłkarzom Górnika za grę fair-play, pomimo całej napiętej atmosfery panującej wokół tego spotkania. Byliśmy dziś lepszym zespołem i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Mogliśmy strzelić więcej niż jedną bramkę. W przerwie powiedziałem swoim zawodnikom, że widziałem już podobny mecz w naszym wykonaniu w Białymstoku i nie chciałbym aby zakończył się on w ten sam sposób - powiedział Chorwat.



- Gdy obejmowałem zespół, był on na piątym miejscu. Teraz wskoczyliśmy na fotel lidera, ale przed nami jeszcze długa droga. Cały czas musimy udowadniać na boisku to, ze jesteśmy najlepsi - podsumował Jozak.



Porażka Górnika sprawiła, że Legia wyprzedziła go w tabeli i teraz to ona zajmuje fotel lidera. Zabrzanie są na drugim miejscu.