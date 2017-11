Legia - Górnik. Żurkowski nie czuje stresu przed starciem z Legią

​Ma dopiero 20 lat i jeszcze pod koniec kwietnia można było go zobaczyć w trzeciej lidze. Teraz bez niego trudno wyobrazić sobie pierwszą jedenastkę Górnika Zabrze. Szymon Żurkowski zagrał we wszystkich meczach lidera tabeli w Lotto Ekstraklasie i tylko raz nie w wyjściowym składzie. W niedzielę o godzinie 18 jego drużyna zagra w Warszawie z Legią.

Zdjęcie Szymon Żurkowski /Piotr Matusewicz /East News

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Lotto Ekstraklasy



Reklama

Żurkowski to na razie bardzo skromny, cichy chłopak, który dopiero wchodzi do wielkiej piłki. Jego menedżerem jest Jarosław Kołakowski, a więc jeden z najbardziej znanych polskich agentów. Tak naprawdę to on stworzył karierę Kamila Glika. Od początku wierzył w niego bezgranicznie i często inwestował swoje pieniądze, aby mu pomóc.

Obrońca kadry odpłacił mu się świetną formą i transferem do AS Monaco. To był dla Kołakowskiego strzał życia. Jak do tej pory. Teraz podobnie może być z Żurkowskim.

Można być pewnym, że menedżer będzie dobrze prowadził karierę zawodnika, która we wtorek kapitalnie zagrał w meczu młodzieżówki z Danią. Świetnie prezentował się w środku boiska, był wszędzie. Na dodatek strzelił pięknego gola, a Polska niespodziewanie wygrała 3-1.

Przed utalentowanym piłkarzem kolejne wyzwanie. Jeszcze niedawno, bo w kwietniu walczył w trzeciej lidze z rywalami z Rekordu Bielsko-Biała, Górnika Wałbrzych czy Ruchu Zdzieszowice. W niedzielę przy Łazienkowskiej spotka się z mistrzami Polski.

Na inaugurację sezonu zabrzanie wygrali u siebie 3-1. Żurkowski zagrał pełne 90 minut, a dwa gole dla miejscowych strzelił wtedy Igor Angulo. Hiszpan tym momencie to zdecydowanie najlepszy snajper ligi.

- W tym graliśmy już graliśmy z Legią, więc nie traktuję tego spotkania jakoś wyjątkowo. Wiem, że będziemy do niego dobrze przygotowani. Jestem przekonany, że wszystko będzie w niedzielę w najlepszym porządku - mówi nam Żurkowski.

- Wiem, że to będzie starcie na szczycie, ale nie czuję jakiś dodatkowych emocji. Tak naprawdę do każdego kolejnego spotkania podchodzę tak samo. Zawsze chce zagrać jak najlepiej i pomóc swojej drużynie - zapewnia młody pomocnik reprezentacji U-21.

Początek hitu 16. kolejki Lotto Ekstraklasy w niedzielę o godzinie 18.



Interia zaprasza na tekstową relację na żywo z tego meczu

Tutaj znajdziesz relację na żywo na urządzenia mobilne

Krzysztof Srogosz