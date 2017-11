Górnik - Jagiellonia 3-1. Burliga: Górnik był bardziej zdeterminowany

To było bardzo dobre spotkanie. Przy prawie 23-tysięcznej publice zespół z Zabrza rozegrał kolejny świetny mecz na swoim stadionie i w efektownym stylu pokonał Jagiellonię Białystok 3-1. – W drugiej połowie zabrakło nam agresji – przyznaje obrońca drużyny z Podlasia Łukasz Burliga.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Burliga po 1-3 z Górnikiem. Wideo INTERIA.TV

Dotychczas zabrzanie najczęściej miażdżyli rywali u siebie na początkowych etapach meczu, rzucając się na przeciwnika całym zespołem. Wczoraj było inaczej. To mądrze grająca w pierwszym fragmencie Jagiellonia, po sprytnym, płaskim uderzeniu Tarasa Romańczuka prowadziła. Wszystko zmieniła bramka, zdobyta tuż przed przerwą, przez niesamowitego Igora Angulo. W drugiej połowie białostocczanie już nie istnieli, a dali się ponownie zaskoczyć.

Reklama

- Straciliśmy dwie bramki po stałych fragmentach gry, z czego Górnik słynie i jeszcze trzecią z prostopadłego zagrania. Wszystko to, co się stało, nie powinno się wydarzyć. Do 30 minuty graliśmy tak, jak chcieliśmy. Prowadziliśmy 1-0 i czekaliśmy spokojnie na kontrę. Było parę takich naszych akcji, które można było lepiej wykończyć, bo gdyby było 2-0, to ten mecz na pewno inaczej mógłby się potoczyć. Niestety, wracamy do domu z niczym - mówi smutno Łukasz Burliga, prawy obrońca Jagiellonii.

Co się w takim razie stało z zespołem Jagi w drugiej połowie, kiedy to wicemistrz Polski zupełnie dał się zdominować jedenastce z Zabrza?

- Ciężko powiedzieć. Na pewno Górnik zagrał agresywnie, a z kolei my w tym elemencie nie wyglądaliśmy najlepiej. Trudno odpowiedzieć mi na pytanie, dlaczego tak było. Na pewno zabrzanie byli bardziej zdeterminowani - podkreśla Burliga.

Dzięki wygranej 3-1 drużyna Marcina Brosza ponownie objęła prowadzenie w tabeli Ekstraklasy. Górnika ma w tej chwili 32 punkty i o "oczko" wyprzedza Legię Warszawa, która dzisiaj wieczorem gra na wyjeździe z Koroną Kielce. Jagiellonia jest póki co czwarta, z 27 punktami na koncie. Kolejny rywalem jedenastki z Białegostoku będzie w piątek, 1 grudnia Pogoń Szczecin.



Michał Zichlarz, Zabrze