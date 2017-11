Jagiellonia Białystok. Ireneusz Mamrot: Liga pokazuje, że nikomu nie przychodzi to łatwo

- Zdajemy sobie sprawę z naszych umiejętności, ale bez odpowiedniego zaangażowania możemy stworzyć sobie problemy - tak o piątkowym meczu Jagiellonii z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza mówi trener białostockich piłkarzy Ireneusz Mamrot.

"Wcześniej gra Bruk-Bet Termaliki była bardziej wyważona, a teraz jest to zespół, który bardziej stawia na pressing i zaangażowanie, stąd nie gra się przeciwko niemu łatwo" - dodał szkoleniowiec.

Po zdobyciu sześciu punktów w meczach z KGHM Zagłębiem Lubin i Wisłą Płock, białostoczanie w meczu na własnym boisku chcą przedłużyć serię zwycięstw w Ekstraklasie i utrzymać się w czołówce tabeli. Obecnie zajmują trzecie miejsce, ich przeciwnik - 13.

"Aby wywalczyć jakąś przewagę przed zimą, trzeba przede wszystkim regularnie punktować, a liga pokazuje, że nikomu nie przychodzi to łatwo" - powiedział Mamrot cytowany na klubowej stronie internetowej. W jego ocenie, kluczowe będą mecze u siebie.

"Ostatnie kolejki w tym roku mogą przynieść wiele rozstrzygnięć. Można będzie się przekonać, czy uda nam się wywalczyć jakiś kapitał, czy też trzeba będzie przygotować się na walkę do ostatniej kolejki" - dodał.

Na inaugurację obecnego sezonu Jagiellonia wygrała w Niecieczy 1-0; dla Ireneusza Mamrota był to pierwszy mecz na trenerskiej ławce w Ekstraklasie. Przed piątkowym meczem zwraca uwagę, że po zmianie szkoleniowca (Mariusza Rumaka kilka tygodni temu zastąpił Maciej Bartoszek) Bruk-Bet gra inaczej.

"Widać, że cechuje ich to samo, co cechowało poprzednią drużynę trenera Bartoszka - Koronę Kielce, czyli determinacja, zaangażowanie i gra do ostatniego gwizdka. Na to musimy być przygotowani i z tego powodu czeka nas duże wyzwanie pod względem wolicjonalnym" - dodał Mamrot.

Początek meczu Jagiellonia - Bruk-Bet Termalica w piątek o godz. 18.

