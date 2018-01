Zagłębie Lubin. Łukasz Moneta i Rafał Pietrzak nowymi zawodnikami

Łukasz Moneta i Rafał Pietrzak zostali oficjalnie wypożyczeni do Zagłębia Lubin. Ten pierwszy do ekipy „Miedziowych” trafił na rok, a ten drugi na sześć miesięcy. Obaj z prawem do pierwokupu.

Moneta do Lubina przeniósł się z Legii Warszawa. - Traktuję to jako szansę, by się rozwijać. Mam jak najbardziej pozytywne odczucia. Nieraz grałem na stadionie Zagłębia, a w szatni mam kilku dobrych kolegów - mówił pomocnik cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Zawodnik w ekipie "Miedziowych" będzie miał szansę zadebiutować właśnie w spotkaniu z Legią. W tym sezonie w pierwszej ekipie "Wojskowych" zagrał w pięciu spotkaniach, w których zaliczył jedną asystę.

Rafał Pietrzak do Zagłębia trafia natomiast z Wisły Kraków. W tym sezonie obrońca zagrał w zaledwie jednym meczu w Pucharze Polski.

Zagłębie dzisiaj poinformowało także o wypożyczeniu na rundę wiosenną do Pogoni Szczecin napastnika Adama Buksy.



