Zagłębie - Korona. Kielczanie walczą o podium Ekstraklasy

Nowym liderem Lotto Ekstraklasy została w niedzielę Legia, ale zdecydowanie najefektowniej prezentuje się Korona. W ostatnich czterech meczach zdobyła aż 13 bramek. O sile ekipy Gino Lettieriego ma się w poniedziałek przekonać Zagłębie. Jeśli kielczanie wygrają, wskoczą na ligowe pudło. Transmisja o godz. 18 w Eurosporcie 1. Relacja na żywo w Interii.

2-0 z Wisłą Płock, 3-3 z Górnikiem, 5-0 z Lechią i 3-0 ze Śląskiem - ostatnie wyniki Korony robią wrażenie. Jeszcze większe wrażenie robi skuteczność zespołu.



Kielczanie byli przecież skazywani na spadek, a plasują się w czołówce i grają w tym momencie najbardziej efektowną piłkę w lidze. Nie przegrali od 15 września. Od tego czasu wygrali cztery spotkania, a dwa zremisowali.

Problemem była postawa drużyny na wyjazdach, ale to też się zmieniło. Pozytywny impuls dał im remis 3-3 w Zabrzu, gdzie drużyna odrobiła straty ze stanu 1-3. Do Gdańska Korona przyjechała pewna siebie i wzięła co swoje, deklasując Lechię aż 5-0. Żadna drużyna w tym sezonie ligowym nie zwyciężyła na wyjeździe tak wysoko.

W poniedziałek Korona odwiedzi Lubin i to gospodarze muszą się bardziej obawiać.



- Powiesiliśmy sobie wysoką poprzeczkę. Ostatnie wyniki sprawiają, że teraz wielu kibiców piłki patrzy na naszą grę. Chcemy wykorzystać swoje pięć minut - mówi piłkarz "Złocisto-krwistych" Bartosz Rymaniak. Kielczanie grali już w tym sezonie w Lubinie w rozgrywkach Pucharu Polski. Jeśli znów zwyciężą, tym razem w lidze, wskoczą na podium Lotto Ekstraklasy.

Ostatnie spotkanie 16. kolejki można obejrzeć na żywo w Eurosporcie 1. Studio meczowe zacznie się 30 minut wcześniej.



PK