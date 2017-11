Sandecja - Lecha Poznań 0-0. Robert Gumny: Brakowało kropki nad "i"

Lech jest w poważnym kryzysie. Po czterech meczach bez zwycięstwa miał się przełamać w spotkaniu z Sandecją, ale przerwa na reprezentację najwyraźniej nie pomogła poznaniakom, bo "Kolejorz" znów nie był w stanie pokonać beniaminka z Nowego Sącza. - Czołówka nam ucieka - przyznaje Robert Gumny, obrońca Lecha.

Na inaugurację sezonu 2017/2018 Lech podejmował ekipę Radosława Mroczkowskiego, czyli ekstraklasowych żółtodziobów. W połowie lipca, na oczach blisko 19 tys. widzów, poznaniacy zawiedli i tylko zremisowali 0-0. Teraz koszmary powróciły i to ze zdwojoną siłą, bo Lech nie dość, że zagrał bardzo słabo, to jeszcze wysłał kibicom jasny sygnał - kilkanaście dni przerwy niewiele zmieniło w naszej grze.

- Te dwa mecze z Sandecją były podobne, bo w obu atakowaliśmy i dominowaliśmy, ale brakowało kropki nad "i", czyli bramki, więc znowu skończyło się 0-0 - przyznał Gumny.

A półtora miesiąca temu wydawało się, że Lech dopiero się rozpędza (wygrana z Legią 3-0), ale zaraz po tym przyszedł kryzys, czyli cztery spotkania bez wygranej z rzędu. Złą passę miała zażegnać przerwa na zgrupowanie reprezentacji, a następnie spotkanie z Sandecją w Niecieczy. Tak się jednak nie stało.

- Każdy chce zwyciężać i jak nie wygrywamy kolejnego z rzędu, to w szatni jest złość, wkrada się również nerwowość, że musimy zwyciężać, bo czołówka ucieka. Dlatego myślę, że w kolejnym spotkaniu wyjdziemy na murawę jeszcze bardziej zmotywowani - podkreśla Robert Gumny.

19-letni obrońca Lecha spróbował na gorąco przeanalizować powód straty kolejnych dwóch punktów.

- Na początku wyszliśmy wysoko na Sandecję i mieliśmy dużo sytuacji, ale z minuty na minutę wyglądało to gorzej, opadaliśmy z sił. Nic nie chciało wpaść, do tego rywale dobrze się bronili. No nic, znów tracimy dwa punkty w Niecieczy - rozkłada ręce Gumny.

W następnej kolejce Lecha podejmuje Wisłę Płock, a Sandecję czeka wyjazd do Gdyni na spotkanie z Arką.

Z Niecieczy Piotr Jawor

Zdjęcie Lech Poznań nie poradził sobie z Sandecją /Stanisław Rozpędzik /PAP