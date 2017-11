Maciej Makuszewski, piłkarz Lecha Poznań. Wideo

- Wyglądaliśmy bardzo dobrze i było widać, że to my będziemy dyktowali warunki gry. No nic, trudno. Sezon jest długi, sukces rodzi się bólach – podkreślał pomocnik poznaniaków.