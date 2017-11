Szokujący błąd bramkarza Wisły Płock już w trzeciej minucie wyjazdowego meczu z Lechią "ustawił" spotkanie 16. kolejki Ekstraklasy. Goście nie potrafili się otrząsnąć, a gdańszczanie wykorzystali możliwość gry z kontry i wygrali 3-0. Wisła od 60. minuty grała w osłabieniu po drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartce dla Igora Łasickiego.

Zdjęcie Zawodnik Lechii Gdańsk Milosz Krasić (drugi z prawej) strzela gola w meczu z Wisłą Płock /Adam Warżawa /PAP

Płocczanie stracili gola już w 3. minucie po koszmarnym błędzie bramkarza. Lechia skontrowała, ale obrońca Wisły odciął od piłki Marco Paixao i wydawało się, że zagrożenia już nie ma, a tymczasem Seweryn Kiełpin wypuścił piłkę z rąk prosto pod nogi napastnika rywali. Marco Paixao nie mógł zmarnować takiego prezentu.

Goście byli bliscy wyrównania w 11. minucie, ale zmierzającą do bramki piłkę trącił jeden z obrońców tak, że przeleciała obok słupka.



Wisła starała się atakować, ale łatwo pozwalała się kontrować. Lechia wykorzystała szansę w 17. minucie. Milosz Krasić podał piłkę na prawe skrzydło do Flavia Paixao, a ten idealnie odegrał mu ją na piąty metr i Serb uderzeniem głową podwyższył na 2-0.



Wiślacy wciąż pozwalali się kontrować i tylko Kiełpinowi zawdzięczają, że w 23. minucie nie stracili trzeciej bramki (ubiegł Marco Paixao i wślizgiem wybił piłkę).

W 37. minucie kibice odpalili race i sędzia musiał dwukrotnie przerywać grę, dlatego doliczył sześć minut do pierwszej części. Właśnie w doliczonym czasie Lechia wypracowała kolejne dwie świetne okazje.

Wszystko rozpoczęło się od fatalnego zagrania Stefańczyka, który podał piłkę do rywala. Rafał Wolski rozpędził się z piłką, i choć strzał Simeona Sławczewa obronił Kiełpin, to gospodarze mieli rzut rożny, który na gola zamienił Marco Paixao. Dośrodkował Wolski, piłka skiksowała Damianowi Szymańskiemu i trafiła przed bramkę, gdzie napastnik Lechii głową trącił ją do siatki.

Gdańszczanie bronili się na swojej połowie, a Wisła nie miała atutów, aby cokolwiek zdziałać w ofensywie. Jej sytuacja z fatalnej zmieniła się w beznadziejną, gdy w 60. minucie Igor Łasicki sfaulował rywala na lewym skrzydle i został ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką.

Już po chwili zanosiło się na czwartego gola dla Wisły, ale pojedynek z Marco Paixao wygrał Kiełpin. Równie groźnych sytuacji pod bramką Wisły było jeszcze kilka. W 71. minucie napastnik Lechii pędził z piłką mając przed sobą już tylko bramkarza, ale za mocno wypuścił sobie piłkę. Z kolei w 74. minucie Kiełpin wybiegł na 35. metr i wślizgiem wybił mu futbolówkę. Już po chwili gola powinien strzelił Joao Nunes, jednak "główkował" niecelnie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Wisła wypracowała najlepszą okazję w 89. minucie. Konrad Michalak dostał prostopadłe podanie, odegrał na czystą pozycję do Nico Vareli, ale ten fatalnie skiksował. Pierwszy celny strzał goście oddali dopiero w doliczonym czasie gry - Semir Stilić kopnął za słabo i prosto w bramkarza.



Lechia Gdańsk - Wisła Płock 3-0 (3-0)

1-0 Marco Paixao (3.)

2-0 Milosz Krasić (17. głową)

3-0 Marco Paixao (45. + 2 głową)



Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Grzegorz Wojtkowiak. Wisła Płock: Igor Łasicki, Bartłomiej Sielewski. Czerwona kartka za drugą żółtą - Wisła Płock: Igor Łasicki (60).



Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 7 670.



Lechia Gdańsk: Duszan Kuciak - Paweł Stolarski, Grzegorz Wojtkowiak, Błażej Augustyn, Joao Nunes - Flavio Paixao, Simeon Sławczew (82. Patryk Lipski), Daniel Łukasik, Milosz Krasić, Rafał Wolski (73. Sławomir Peszko) - Marco Paixao (80. Romario Balde).



Wisła Płock: Seweryn Kiełpin - Cezary Stefańczyk, Damian Szymański, Bartłomiej Sielewski, Igor Łasicki, Kamil Sylwestrzak - Giorgi Merebaszwili (46. Konrad Michalak), Dominik Furman (84. Semir Stilić), Nico Varela, Arkadiusz Reca - Mateusz Piątkowski (65. Jose Kante).

