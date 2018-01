Legia Warszawa bliska pozyskania Domagoja Antolicia

1 stycznia rozpoczęło się pierwsze tegoroczne okienko transferowe. Lider tabeli i aktualny mistrz Polski, a więc Legia Warszawa szuka wzmocnień. Być może nowym piłkarzem klubu z Łazienkowskiej zostanie pomocnik Dinama Zagrzeb Domagoj Antolić. To zasugerował prezes obecnego pracodawcy zawodnika.

O możliwym pozyskaniu Antolicia mówi się od kilkunastu dni. 27-letni piłkarz jest dobrze znany szkoleniowcowi stołecznego zespołu, a więc Romeo Jozakowi. Chorwat znakomicie kojarzy rodaka z czasów pracy w Dinamie Zagrzeb.

Antolić to defensywnie grający zawodnik środka pola. W tym sezonie wystąpił w 17 spotkaniach i zaliczył dwie asysty. Nie tak dawno o zainteresowaniu piłkarzem wspominał prezes Legii Dariusz Mioduski. Teraz wszystko wskazuje na to, że prowadzono rozmowy i zakończyły się one sukcesem.

- Domagojem interesowało się kilka zespołów, ale jego nowym klubem zapewne będzie Legia. Piłkarz nas opuści podczas tego okienka transferowego – powiedział dla serwisu 24satahr prezes Dinama Mirko Barisić.

Chorwat ma za sobą sześć występów w reprezentacji kraju. Po raz ostatni zagrał w drużynie narodowej na początku 2017 roku. Jego umowa z Dinamem obowiązuje do 15 czerwca 2020 roku. W klubie występuje od 2013 roku. Łącznie zagrał prawie 170-krotnie. Strzelił 10 goli i miał 28 asyst.

Legia nadal zainteresowana jest pozyskaniem innego pomocnika, a więc Marko Vesovicia z Czarnogóry.

Z warszawskiego zespołu podczas tego okienka transferowego prawdopodobnie odejdą obrońcy Michał Pazdan i Artur Jędrzejczyk. Blisko zmiany otoczenia jest także napastnik Armando Sadiku.



