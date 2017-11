Legia Warszawa - Drutex Bytovia w PP. Romeo Jozak: Do końca musimy być czujni

- Mamy komfortową sytuację, ale do końca musimy być czujni - powiedział trener Legii Warszawa Romeo Jozak, przestrzegając swoich piłkarzy, aby nie byli zbyt pewni siebie w rewanżowym meczu ćwierćfinału Pucharu Polski z Drutexem Bytovią, mimo że w Bytowie wygrali 3-1.

Zdjęcie Trener Legii Warszawa Romeo Jozak /Piotr Polak /PAP

- Wszyscy bardzo poważnie przygotowujemy się do tego meczu i oczekuję, że zagramy powyżej poziomu jakiego się od nas oczekuje. Nie będziemy zmagać się "tylko" z Drutex-Bytovią, będziemy walczyć również sami ze sobą, aby coraz bardziej wypracowywać swój styl gry. Chciałbym też wykorzystać to spotkanie do jeszcze lepszego przygotowania moich piłkarzy na ostatnie mecze ekstraklasy w tym roku - podkreślił Jozak, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Legii.

W niedzielę chorwacki szkoleniowiec poniósł pierwszą porażkę jako trener Legii. Mistrz Polski uległ w Kielcach Koronie 2-3 w 17. kolejce ekstraklasy.

- Myślę, że po meczu w Kielcach mamy już spokojne głowy. Zawsze dobrze jest nad sobą panować, nieważne czy jest się bardzo smutnym, czy też bardzo szczęśliwym. Oczywiście, trochę ponarzekaliśmy, ale musimy o tym zapomnieć i iść do przodu. Mam nadzieję, że pomyłka arbitrów była tylko wypadkiem przy pracy, a nie celowym działaniem. Nadal przed nami wiele do zrobienia, bo choć graliśmy dobrze i mieliśmy swoje momenty, to po meczu widziałem smutną i niezadowoloną drużynę. W tamtym spotkaniu zasłużyliśmy przynajmniej na remis. No cóż, taka jest piłka. Musimy jechać dalej - powiedział Jozak.

Zapowiedział również, że dokona rotacji w składzie.

- Nie sądzę by motywacja do jutrzejszego meczu była problemem. Dokonam kilku rotacji w składzie i piłkarze, którzy dotychczas dostawali mało szans, otrzymają ją jutro. Zobaczymy na boisku młodych zawodników, a także tych, którzy przez pewien czas nie grali, jak Szymański, Nagy, Berto, Chukwu i jeszcze kilku młodych chłopaków. Ten mecz pokaże na jakim są poziomie, więc myślę, że sami się do tego spotkania zmotywują. Nie narzekałbym na brak jakiejkolwiek motywacji na ten mecz nawet wśród graczy z podstawowej jedenastki. To profesjonaliści, a cała drużyna znakomicie współpracuje ze sobą, więc nawet jeśli desygnowałbym do gry graczy z podstawowego składu, również byłbym spokojny o ich nastawienie.



- Wiem też, że Drutex-Bytovia da z siebie wszystko, bo niektórzy z jej piłkarzy grają na takim stadionie po raz pierwszy w życiu. Dlatego my musimy zagrać powyżej oczekiwań i naprawdę nie będziemy mieli na to spotkanie problemów ze zmotywowaniem się. To poważna gra, wiemy jak się do niej przygotować - powiedział trener Legii.

Początek meczu w Warszawie w wtorek o godzinie 20.45.