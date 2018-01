Legia Warszawa. Eduardo da Silva i Domagoj Antolić podpisali kontrakty

Brazylijczyk z chorwackim paszportem Eduardo da Silva i Chorwat Domagoj Antolić zostali nowymi zawodnikami Legii Warszawa. Ten pierwszy związał się z klubem na rok, drugi podpisał umowę na trzy lata.

Zdjęcie Eduardo da Silva /Shaun Botterill /Getty Images

Obaj zawodnicy pomyślnie przeszli testy w klubie i wzmocnią drużynę w rundzie wiosennej. Eduardo da Silva w piłkarskim CV ma m.in. grę w Arsenalu Londyn, gdzie doznał poważnej kontuzji, która zahamowała rozwój jego kariery.

- Bardzo się cieszę, że zawodnik tej klasy dołączył do Legii. Eduardo ma ogromne doświadczenie, wniesie do zespołu dużą jakość. Wiele lat występował na najwyższym poziomie, jego umiejętności przydadzą się w walce o najwyższe cele - powiedział trener Legii Warszawa Romeo Jozak.

- Legia to wielki klub z tradycjami, szanowany w całej Europie. Wiem, że liczą się tutaj tylko zwycięstwa. Grałem w świetnych zespołach i wiem, z jaką presją będę się mierzył. Liczę, że moje doświadczenie pomoże zespołowi w zdobyciu trofeów i będę wsparciem dla młodym piłkarzy - przyznał Eduardo da Silva.



Obaj zawodnicy dobrze znają się z trenerem mistrzów Polski, z którym mieli okazję współpracować w akademii Dinama Zagrzeb.



- Dobrze znam trenera Jozaka, który był dyrektorem sportowym Dinama. To profesjonalista. Słyszałem, że Legia to klub zawsze walczący o najwyższe cele. Jestem na to przygotowany - mówił Domagoj Antolić.



Zawodnicy z drużyną udadzą się na obóz przygotowawczy na Florydę, który potrwa od 10 do 20 stycznia.

34-letni Eduardo jest napastnikiem, a 27-letni Antolić - środkowym pomocnikiem.





