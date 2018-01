Legia Warszawa. Jacek Magiera człowiekiem roku w plebiscycie kibiców

Tradycją fanowskiego serwisu "Legionisci.com" jest coroczny internetowy plebiscyt "eLki" związany z najważniejszym postaciami oraz wydarzeniami w Legii Warszawa. Wyniki najnowszej, już 17. edycji mówią sporo o tym, jak stołeczni fani podchodzą do decyzji klubowych władz. Tytuł postaci roku 2017 trafił bowiem do trenera Jacka Magiery, w zespole nieobecnego od września.

Jacek Magiera

Najwidoczniej fani z Warszawy z rozrzewnieniem wspominają oraz bardzo doceniają wywalczone w trudach mistrzostwo kraju oraz przede wszystkim fantastyczne mecze w Lidze Mistrzów sezonu 2016/2017, a o słabym lecie skutkującym stratą wielu punktów w lidze oraz zwłaszcza odpadnięciem z europejskich pucharów zapominają, gdyż Magiera jest dla nich najważniejszą osobą związaną z drużyną przez zeszłe dwanaście miesięcy.

45-latek w najważniejszej kategorii plebiscytu "eLki", czyli postaci roku zdystansował nawet piłkarza w największej mierze za obronę tytułu odpowiedzialnego. Magiera otrzymał 2811 głosów czytelników serwisu "Legionisci.com", z kolei grający już w Olympiakosie Vadis Odjidja-Ofoe o niecałe dwieście głosów mniej. Na podium z wciąż bardzo przyzwoitym wynikiem 2041 wyborów znalazł się jeszcze kapitan zespołu Arkadiusz Malarz. Będący tuż za pierwszą trójką prezes Dariusz Mioduski otrzymał zaledwie 445 głosów.

Panujące niemal przez rok zamieszanie przy Łazienkowskiej oraz przeciętna jesień w wykonaniu zespołu, nawet pomimo zakończenia roku na pozycji lidera Lotto Ekstraklasy, rzutuje na to, jak odbierane są ruchy najważniejszych postaci w Legii. Szmacianka roku, czyli tytuł antybohatera klubu, trafił do właścicieli za konflikt oraz roztrwonienie korzyści wynikających z awansu do Ligi Mistrzów. Gwoli ścisłości podziału na szczytach przy Łazienkowskiej nie ma już od czerwca, gdyż wtedy Bogusław Leśnodorski oraz Maciej Wandzel ostatecznie odeszli z klubu, a ich udziały wykupił Mioduski.

Legijnym odkryciem 2017 został Sebastian Szymański (4126 głosów), pozytywnym zaskoczeniem zakończenie roku na szczycie ligowej tabeli, a - co nie powinno dziwić - rozczarowaniem przedwczesne pożegnanie się z występami w rozgrywkach międzynarodowych. Kibicom przypadły też do gustu słynne słowa obecnego trenera klubu Romeo Jozaka po jesiennej porażce 0-3 z Lechem Poznań (swoją drogą wybranej na najgorszy mecz klubu w 2017), którym trafił się tytuł cytatu roku.

