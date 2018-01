Legia Warszawa. Kevin Bru zagra w drużynie mistrza Polski?

Według tego, co niedawno mówił prezes i właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski, cztery najważniejsze wzmocnienia zostały już przeprowadzone. Nie wykluczał jednak, że zdarzą się jakieś transfery do klubu. Wiele wskazuje na to, że mistrzowie Polski szukają zawodnika do środka pomocy, którym może zostać Kevin Bru.

Nie będzie to raczej reprezentant Mali Yacouba Sylla, ale nie oznacza, że warszawianie zmienili kierunek poszukiwań.

Rennes skróci wypożyczenie Sylli do Panathinaikosu i piłkarz trafi do belgijskiego KV Mechelen za ok. 750 tysięcy euro. Piotr Koźmiński na Twitterze podaje informację, że zamiast niego, pod uwagę brany jest kapitan kadry Mauritiusu Kevin Bru. Urodzonym w Paryżu 29-latkiem zainteresowane są także kluby Ligue 1 jak AS Saint-Etienne, czy Toulouse, grające w Championship Cardiff City i szereg ekip belgijskich.

Piłkarz rozpoczynał karierę seniorską w Rennes. Następnie grał w takich klubach jak Chatearoux, Clermont, Dijon, Boulogne, Istres i Lewski Sofia. Od 2014 roku broni barw Ipswich Town, które występuje obecnie w Championship. W obecnym sezonie pojawił się na boisku w ośmiu ligowych spotkaniach i w jednym w FA Cup. Od 2011 roku jest reprezentantem Mauritiusu. Ma też siedem gier we francuskich młodzieżówkach U-18 i U-19.

