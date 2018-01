Legia Warszawa. Michael Waclaw testowany na obozie w USA

Nie ma czasu na próżnię w Legii Warszawa. Klub, który tej zimy sprowadził już czterech zawodników, sprawdza kolejnego. Podczas treningów na Florydzie do drużyny dołączył Michael Waclaw, 18-letni Amerykanin o polskich korzeniach.

Nastoletni zawodnik do trenującej na południowo-wschodnim wybrzeżu drużyny mistrza Polski przyleciał z Chicago. Na co dzień broni barw mającego siedzibę na obrzeżach miasta klubu Oswego East Wolves, który występuje w stanowej lidze Southwest Prairie Conference.

Napastnik ma za sobą już także grudniowe treningi z piłkarzami West Bromwich Albion i Queens Park Rangers, a teraz do końca pobytu Legii w Stanach będzie pracował pod okiem Romeo Jozaka. Decyzja dotycząca jego legijnej przyszłości zostanie podjęta po zakończeniu amerykańskiego okresu przygotowawczego klubu.

Jak dotąd mistrzów Polski wzmocniło czterech piłkarzy. Są nimi byli reprezentanci Chorwacji Domagoj Antolić oraz Eduardo da Silva, a także Czarnogórzec Marko Vesović i francuski stoper William Remy. Według polskich i zachodnioeuropejskich mediów do powrotu klubu z Florida Cup, który Legia ukończy 21 stycznia, czyli dzień po meczu z Atletico Nacional, może dojść już do jego kolejnego wzmocnienia. I niekoniecznie musi nim być Waclaw. We wtorek serwisy sportowe nad Wisłą obiegła informacja, jakoby bliski gry na Łazienkowskiej był Maurytyjczyk Kevin Bru.

