Legia Warszawa pozyskała Mikołaja Kwietniewskiego z Fulham U23

Piłkarz młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 19 Mikołaj Kwietniewski podpisał 3,5-letni kontrakt z Legią Warszawa.

18-letni pomocnik ostatnio występował w drużynie Fulham do lat 23.

- Przychodzę do Legii i jestem bardzo szczęśliwy, że mam szansę podpisać kontrakt z tak wielkim klubem. Reprezentowanie tych barw jest dla mnie przyjemnością i będę starał się to robić jak najlepiej potrafię - powiedział tuż po podpisaniu kontraktu Mikołaj Kwietniewski, cytowany przez serwis internetowy warszawskiego klubu.

- Nasz dział skautingu scharakteryzował Mikołaja jako bardzo utalentowanego młodego zawodnika i gdy pojawiła się możliwość, żeby go sprowadzić, wykorzystaliśmy ją. Przez ostatnie lata trenował i rozwijał się w bardzo dobrej akademii Fulham. Jego ściągnięcie do Legii to część naszego planu inwestowania w przyszłość, którą zapowiadaliśmy. Mikołaj będzie miał czas na zaadoptowanie się w klubie, bo myślimy o nim długoterminowo, ale mamy nadzieję, że w przyszłości stanie się ważnym, stabilnym zawodnikiem pierwszej drużyny - powiedział dyrektor techniczny klubu Ivan Kepcija.

Kwietniewski przeniósł się do Londynu w wieku 14 lat z Korony Kielce. Mając 18 lat dołączył do drużyny U23, która występuje wśród najlepszych angielskich klubów w Premier League 2 (rozgrywki dla zawodników do 23. roku życia). W sezonie 2017/18 rozegrał 13 meczów i zdobył dwie bramki.

W piątek dołączy do piłkarzy Legii na zgrupowaniu w hiszpańskim Benidormie.

To już piąty transfer mistrza Polski w zimowym okienku. Wcześniej warszawski klub pozyskał: Eduardo, Domagoja Antolicia, Marko Veszovicia i Williama Remy'ego.

