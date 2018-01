Piast Gliwice. Joel Valencia do Hiszpanii jak do domu. "Spędziłem tam ponad 12 lat"

Od wczoraj, na obozie w hiszpańskiej miejscowości El Albir, przybywa zespół Piasta Gliwice. Z wyjazdu do Hiszpanii cieszy się Ekwadorczyk Joel Valencia, który połowę swojego życia spędził w Hiszpanii.

23-letni Valencia urodził się w Puerto Quito, w mieście położonym w połowie drogi ze stolicy Ekwadoru Quito nad Oceanem Spokojnym. Trudna sytuacja w domu sprawiła, że najbliżsi, w poszukiwaniu pracy przenieśli się do Hiszpanii. Tam też, jako kilkuletni chłopak pojechał także Joel. Opiekowali się nim dziadkowie, którzy zakotwiczyli w Saragossie. W miejscowym Realu, Ekwadorczyk uczył się piłkarskiego abecadła i ledwie jako 16-latek zadebiutował w pierwszym zespole w Primera Division. I to w meczu z nie byle kim, ale z samym Realem Madryt, w barwach którego grali wtedy tacy piłkarze, jak Iker Casillas, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Marcelo czy Mesut Oezil.



Teraz Valencia jest zawodnikiem Piasta i cieszy się na zgrupowanie w okolicach nadmorskiego Alicante. - W Hiszpanii spędziłem ponad 12 lat swojego życia, ale akurat będziemy w miejscu, które znajduje się daleko od miejscowości, gdzie ja żyłem. Na pewno jednak pogoda będzie lepsza niż w Polsce - mówi z uśmiechem.



Być może na miejscu będzie miał okazję do spotkania z rodziną. - Jeśli ktoś z najbliższych, którzy wciąż mieszkają w Hiszpanii, będzie miał czas, a my również będziemy mieli jakąś chwilę wolnego, to być może będzie okazja do tego, żeby spotkać się tam na miejscu - ma nadzieje skrzydłowy Piasta.



Valencię pytamy o podsumowanie pierwszej części przygotowań do rundy wiosennej. - Jest różnica w tym, jak się przygotowujesz do sezonu w Hiszpanii czy w Polsce, gdzie więcej miejsca poświęca się na przygotowanie fizyczne. Z drugiej strony futbol jest taki sam wszędzie, więc tak czy inaczej trzeba ciężko trenować. Dla mnie treningi w Polsce nie są żadnym problemem, przystosowałem się. W starciach z silnymi fizycznie graczami nie jest mi łatwo, ale to wynika z mojej postury i wzrostu. Jestem za to szybszy od nich i staram się to wykorzystywać - mówi Valencia, który należał do najlepszych na boisku w ostatnim sparingu Piasta z MFK Karvina (1-1) w sobotę.



Dodajmy, że z Piastem na obóz do Hiszpanii poleciał także Tomasz Jodłowiec, który został wypożyczony do Gliwic z Legii Warszawa do końca sezonu. Z nowych piłkarzy są też bramkarze Frantiszek Plach i Karol Dybowski, obrońca Jakub Czerwiński, a także pomocnik Tom Hateley.



