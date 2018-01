Pogoń. Adam Gyursco żegna się ze Szczecinem. Zagra w Hajduku Split

Skrzydłowy Pogoni Szczecin Adam Gyursco nie zagra na wiosnę w Lotto Ekstraklasie. Zawodnik najbliższe miesiące najprawdopodobniej spędzi w Chorwacji, reprezentując barwy Hajduka Split.

Reprezentant Węgier przejdzie testy medyczne i zostanie wypożyczony do Hajduka do końca sezonu. Sześciokrotni mistrzowie Chorwacji i dziewięciokrotni Jugosławii zachowali sobie prawo do pierwokupu piłkarza.

Portowcy ściągali Gyurcso w 2016 roku, wygrywając o niego wyścig m.in. z warszawską Legią. Od samego początku był podstawowym zawodnikiem granatowo-bordowej jedenastki, ale w obecnych rozgrywkach mocno zawodził. Zagrał 18-krotnie i strzelił dwa gole, jednak został wystawiony na listę transferową, podobnie jak Mate Cincadze.

Hajduk to wielka, znana w Europie firma, ale ostatnie mistrzostwo kraju klub z Dalmacji wywalczył w 2005 roku. Od tamtej pory przez kilka lat jeszcze w miarę regularnie łapał się na drugiej pozycji. W ostatnich latach jedenastka ze stadionu Poljud oglądała plecy nie tylko największego rywala, a więc Dinama, lecz także przegrywała z HNK Rijeka. W obecnych rozgrywkach Prva Liga po dwudziestu kolejkach Dinamo jest na drugiej pozycji, ze stratą dwunastu punktów do lidera z Zagrzebia.



