Pogoń Szczecin ukarała finansowo piłkarzy i członków sztabu

W Pogoni Szczecin wciąż nie dzieje się najlepiej. "Portowcy" zamykają tabelę Ekstraklasy, a na kilku zawodników i członków sztabu posypały się kary dyscyplinarne.

"W związku ze złamaniem regulaminu I zespołu Pogoni Szczecin przez zawodników: Jakuba Bursztyna, Dawida Korta, Davida Niepsuja, Tomasza Hołotę oraz członków sztabu: kierownika drużyny Daniela Strzeleckiego i masażystę Tomasza Bardzela, zarząd postanowił ukarać każdego z wymienionych karą dyscyplinarną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia" - poinformowano w komunikacie Pogoni.

Za co ta kara? Jak pisze "Głos Szczeciński", "to sprawa bardzo tajemnicza i aż nieprawdopodobna. Wybuchła w niedzielne popołudnie i szybko dotarła do klubowych gabinetów. Otóż ktoś doniósł, że widział zawodników Pogoni w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze w pewien wieczór".

Klub zbadał doniesienie i nałożył kary za piłkarzy, kierownika drużyny i masażystę.

To nie pierwsza kara nałożona na piłkarzy i sztab szkoleniowy w tym sezonie. W związku z fatalnymi wynikami 1 października zarząd klubu wstrzymał połowę wynagrodzenia zawodnikom i trenerom.

Pogoń w 16 meczach Ekstraklasy zgromadziła zaledwie dziewięć punktów i do przedostatniej w tabeli Cracovii traci już sześć punktów.

WS