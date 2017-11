Sandecja Nowy Sącz. Rusza dział skautingu

Sandecja Nowy Sącz poinformowała za pomocą swojej strony internetowej, że w klubie rusza dział skautingu. Osobą odpowiedzialną za nowo powstały dział będzie Ryszard Jankowski, który dotychczas głównie zajmował się szkoleniem bramkarzy.

Zdjęcie Piłkarze Sandecji we mgle /M. Lasyk /East News

Choć wydawać by się mogło, że dział skautingu w każdym klubie Ekstraklasy jest oczywistością, to nasz rodzima liga nie przestaje zaskakiwać. Na szczęście drużyny, które pozostają w tyle za europejskimi standardami, szybko starają się do nich dostosować. W ten oto sposób beniaminek z Nowego Sącza uruchamia dział skautingu.

Funkcjonowanie nowego projektu Sandecji może być kluczowe dla dalszego funkcjonowania klubu, zważywszy na to, jak do tej pory wyglądało testowanie zawodników w Nowym Sączu. Zaproszenie na testy Freddiego Adu omal nie doprowadziło do odejścia trenera Radosława Mroczkowskiego. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj.

Kierownikiem działu skautingu Sandecji został Ryszard Janikowski, który pracował już jako skaut dla GKS-u Tychy i Górnika Łęczna. Wcześniej był m.in. trenerem bramkarzy Zagłębia Lubin, Polonii Warszawa, Wisły Kraków oraz Jagiellonii Białystok. W przeszłości sam grał na pozycji bramkarza w Warcie Poznań oraz Lechu Poznań, a także norweskim Trelleborgs FF.

WG