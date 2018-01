Śląsk Wrocław. Mateusz Lewandowski ponownie wypożyczony do klubu

Mateusz Lewandowski został do końca sezonu Ekstraklasy wypożyczony z Lechii Gdańsk do Śląska Wrocław. Na tej samej zasadzie niespełna 25-letni piłkarz występował we wrocławskim klubie w rundzie wiosennej minionych rozgrywek - wtedy był wypożyczony z Pogoni Szczecin.

W lutym ubiegłego roku Lewandowski podpisał kontrakt z Lechią do 30 czerwca 2020 roku, ale zawodnikiem "biało-zielonych" został dopiero 1 lipca. W rundzie wiosennej minionego sezonu ten obrońca został wypożyczony z Pogoni Szczecin do Śląska Wrocław, w którym rozegrał 13 spotkań.

W Gdańsku niespełna 25-letni defensor nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie - jesienią zaliczył w ekstraklasie 10 meczów i we wtorek został do końca rozgrywek ponownie wypożyczony do Śląska. Ta umowa zawiera także opcję pierwokupu.

Lewa obrona jest w Lechii mocno obsadzona. Do gry na tej pozycji w gdańskim zespole pretendują Jakub Wawrzyniak, Serb Filip Mladenovic, który podpisał kontrakt do 30 czerwca 2020 roku, oraz 19-letni Adam Chrzanowski.



