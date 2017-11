Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków w 17. kolejce Ekstraklasy na żywo!

Bruk-Bet Termalica Nieciecza gra u siebie z Wisłą Kraków. Śledź przebieg meczu na żywo z Interią i oceniaj zawodników!

Zdjęcie Artem Putiwcew (L) z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza /Tadeusz Koniarz /East News

Tutaj znajdziesz relację na żywo z meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków

Reklama