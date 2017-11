Jagiellonia - Bruk-Bet Termalica. Bartoszek: Zmierzamy w dobrym kierunku

W meczu 15. kolejki Lotto Ekstraklasy piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza zmierzą się w Białymstoku z Jagiellonią. Trener Maciej Bartoszek jest optymistą, gdyż jego zespół nie przegrał od czterech kolejek. - Zmierzamy w dobrym kierunku - uważa.

W ostatnich czterech pojedynkach Bruk-Bet wywalczył osiem punktów, czyli połowę całego swojego dorobku w tym sezonie. To pozwoliło awansować na 13. miejsce w tabeli. Bartoszek ma nadzieję, że w Białymstoku uda się podtrzymać serię, ale ma świadomość, że w starciu z wicemistrzami Polski łatwo nie będzie.

- W spokoju przygotowywaliśmy się do tego meczu, choć mikrocykl był nieco krótszy, gdyż gramy już w piątek, poza tym czeka nas długa podróż. Podczas treningów zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na poprawę naszej gry, ale oczywiście była też analiza rywala. Musimy zrobić wszystko, aby wypaść tam jak najlepiej - zapowiedział Bartoszek.

Dobre nastroje w drużynie z Niecieczy podtrzymał wygrany w miniony piątek 3-1 sparing z Sandecją Nowy Sącz. W Białymstoku Bruk-Bet będzie musiał radzić sobie bez prawego obrońcy Bartosza Szeligi. Doznał on kontuzji stawu skokowego w ostatnim ligowym meczu z Piastem Gliwice. To spora strata, gdyż był on mocnym punktem zespołu. Wszystko wskazuje na to, że zastąpi go Patryk Fryc.

- Staram się pokazać na każdym treningu z jak najlepszej strony, a czy zagram dowiem się już przed meczem. Jagiellonia dobrze prezentuje się w ofensywie, mają mocne skrzydła i musimy zwrócić na to uwagę - powiedział Fryc.

Oprócz Szeligi przeciwko Jagiellonii nie będą mogli zagrać kontuzjowani: Vladislavs Gutkovskisa, Bartłomiej Smuczyński i rezerwowy bramkarz Dariusz Trela. Generalnie sytuacja zdrowotna zespołu i tak uległa poprawie, gdyż treningi wznowili: Przemysław Szarek (po pięciomiesięcznej przerwie), Kamil Słaby, Garbiel Iancu i Akos Kecskec. Ten ostatni wystąpił we wtorek w wyjazdowym spotkaniu reprezentacji młodzieżowej Węgier z Cyprem, który Madziarzy wygrali 2-0.

Piątkowy rywal Bruk-Betu - Jagiellonia to obecnie trzeci zespół w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 26 punktów. W meczu pierwszej rundy pomiędzy tymi zespołami lepsi byli białostoczanie zwyciężając w Niecieczy 1-0.