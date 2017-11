Jagiellonia - Bruk-Bet Termalica. Koniec czarów. Macieja Bartoszka czeka seria poważnych testów

- Mamy świadomość, że to jest trudny rywal, trudny teren i musimy ze swojej strony zrobić wszystko, żeby wypaść jak najlepiej – mówi Maciej Bartoszek, trener Bruk-Bet Termaliki Nieciecza przed spotkaniem z Jagiellonią na początek 16. kolejki Lotto Ekstraklasy. Transmisja o 18.00 w Eurosporcie 2.

Zdjęcie Maciej Bartoszek /Fot. Michał Klag/REPORTER /East News

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica Nieciecza!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Bartoszek odmienił grę Termaliki niemal jak za dotknięciem magicznej różdżki. Mówi się w takich przypadkach o efekcie nowej miotły. Mariusz Rumak pożegnał się z pracą w Niecieczy po serii pięciu meczów bez wygranej w lidze, w tym czterech porażek. Następca w sześciu spotkaniach zrobił 11 punktów, dzięki czemu zespół dźwignął się z ostatniego miejsca w tabeli na 13.

Ale żeby nie oceniać Rumaka kategorycznie źle i przez pryzmat suchych wyników bez kontekstu, trzeba zaznaczyć wyraźnie, że poprzedni szkoleniowiec w fatalnym okresie częściej mierzył się z drużynami, które potwierdzają, że są mocne jak: Korona Kielce, Lech Poznań czy Górnik Zabrze.

Bartoszek na tym tle miał teoretycznie łatwiejszych przeciwników i w związku z tym spotkanie z Jagiellonią będzie dla niego najpoważniejszym testem od chwili objęcia stanowiska 20 września. Dla 40-letniego szkoleniowca to początek swoistego tryptyku. Po mecz z Jagiellonią nastąpią kolejne sprawdziany, czyli mecze z: Wisłą Kraków (dom), Zagłębiem Lubin (wyjazd), Legia Warszawa (wyjazd).

- Zmiana trenera zmieniła zespół Bruk-Bet Termaliki, który teraz gra inaczej niż za poprzedniego szkoleniowca. Widać, że trener Bartoszek wymaga od swoich zawodników czegoś innego niż trener Rumak, ale my jesteśmy tego świadomi. Od zmiany trenera rywale punktują na tyle dobrze, że z każdą kolejką są wyżej w tabeli - ocenił Ireneusz Mamrot, trener Jagiellonii Białystok, którego drużyna na półmetku sezonu zasadniczego zajmuje trzecie miejsce i ma 26 punktów, o trzy mniej od lidera z Zabrza.

- Widać, że cechuje ich to samo, co cechowało Koronę Kielce, poprzednią drużynę trenera Bartoszka, czyli determinacja, zaangażowanie i gra do ostatniego gwizdka. Na to musimy być przygotowani i z tego powodu czeka nas duże wyzwanie pod względem wolicjonalnym. Musimy stanąć na wysokości zadania, bo choć zdajemy sobie sprawę z naszych umiejętności, to bez odpowiedniego zaangażowania możemy stworzyć sobie problemy. Wcześniej gra Bruk-Bet Termaliki była bardziej wyważona, a teraz jest to zespół, który bardziej stawia na pressing i zaangażowanie, stąd nie gra się przeciwko niemu łatwo - przestrzegł piłkarzy trener, cytowany przez oficjalny serwis internetowy klubu.

Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na żywo w Eurosporcie 2 od 17.30.

kip