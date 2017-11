Bruk-Bet Termalica - Wisła Kraków. Wielki powrót Marcina Wasilewskiego

W poniedziałek wszystkich fanów piłki nożnej nad Wisłą najprawdopodobniej czeka nie lada wydarzenie. Po 11 latach w LOTTO Ekstraklasie ponownie wystąpi Marcin Wasilewski – tak przynajmniej wynika z zapowiedzi szkoleniowca „Białej Gwiazdy” Kiko Ramireza. Jego piłkarze zagrają na wyjeździe z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Relacja na żywo w Eurosporcie 1 od godziny 17:30.

Zdjęcie Marcin Wasilewski /INTERIA.PL

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Bruk-Bet Termalica - Wisła Kraków!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

"Na pewno Wasilewski znajdzie się wśród 18 zawodników, których zabiorę do Niecieczy. Niewiele miał czasu na zgranie z drużyną, ale będziemy chcieli, żeby wszedł na boisko nawet na kilkanaście minut" - powiedział podczas przedmeczowej konferencji prasowej trener Ramirez.

Duet środkowych obrońców Wasilewski - Arkadiusz Głowacki ma łącznie 75 lat. Niewykluczone jednak, że ze sforsowaniem doświadczonej zapory problem będzie miało wielu napastników.

"Emeryci, dinozaury... Takie porównania już się pojawiają. Trzeba będzie się z tym zmierzyć. Najmłodsi już nie jesteśmy, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Postawą na boisku możemy pokazać, że wciąż udanie możemy rywalizować z młodszymi rywalami. Arek robi to do tej pory, mam nadzieję, że ja też dam radę" - przyznał Wasilewski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Dla "Wasyla" poniedziałkowy mecz będzie powrotem do Ekstraklasy po 11 latach. Po raz ostatni obrońca zagrał w niej w barwach Lecha Poznań w 2006 roku. Potem z powodzeniem występował w Anderlechcie Bruksela i Leicester City.

"Marcina nie trzeba nikomu przedstawiać. Historia jego występów mówi sama za siebie. Myślę, że to zawodnik o idealnym profilu, dostosowanym do naszych aktualnych potrzeb. Został sprowadzony do klubu, aby pomóc drużynie zwłaszcza pod nieobecność Frana Veleza i Ivana Gonzaleza" - tłumaczył zakontraktowanie 60-krotnego reprezentanta Polski szkoleniowiec Wisły Kraków.

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy