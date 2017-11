Na początku roku głośno było o tym, że Jakub Błaszczykowski otrzymał ofertę z Legii Warszawa. Mocarstwowe plany klubu, jeszcze za kadencji właścicielskiego tria prezesów, by wzmocnić zespół gwiazdą reprezentacji Polski, od początku miały iluzoryczne szanse realizacji. Teraz już wiadomo, że sam piłkarz nie kwapiłby się, by podpisać kontrakt ze stołecznym klubem, bo wyżej ceni sobie lojalność i wdzięczność do miejsca, z którego ruszył w świat.

Zdjęcie Jakub Błaszczykowski planuje zakończyć klubową karierę w Wiśle Kraków /AFP

Katapultą, która wytransferowała Błaszczykowskiego do Borussii Dortmund, była Wisła Kraków, do której pochodzący z maleńkich Truskolasów piłkarz trafił z Rakowa Częstochowa, którego jest wychowankiem.

Reklama

8 lutego 2005 roku Kuba odbył pierwszy trening z zespołem spod Wawelu, wówczas prowadzonym przez Wernera Liczkę. Potrzebował niewiele czasu, by godnie zastąpić na prawej stronie pomocy sprzedanego wcześniej do Rosji Damiana Gorawskiego.

Oficjalne pożegnanie ulubieńca publiczności nastąpiło 26 maja 2007 roku. W swoim ostatnim meczu z ŁKS-em Łódź (0-0) zagrał przez 72 minuty, a na koniec zaprezentował się w koszulce z wymownym napisem: "Jeszcze tu wrócę".

Jeden z najlepszych polskich piłkarzy udowadnia, że nie zwykł rzucać słów, ani gestów na wiatr. W rozmowie z red. Maciejem Iwańskim, w kolejnym odcinku podcastu #Nasi, pomocnik VfL Wolfsburg podtrzymał, że karierę chciałby zakończyć w Polsce, właśnie przy ul. Reymonta.

"Nie wybiegam daleko w przyszłość, ale gdy wyjeżdżałem z Wisły Kraków, czyli z klubu, w którym zaczynałem swoją karierę, to cały czas w mojej głowie jest pomysł, żeby zakończyć karierę właśnie tam. Chciałbym to spiąć ładną klamrą, ale też z szacunku do klubu, który dał mi zaistnieć, postawił na mnie. Wierzę głęboko, że zdrowie i umiejętności pozwolą, żeby tak było" - zapowiedział 31-letni skrzydłowy.

AG