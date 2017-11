Wisła Kraków. Ivan Gonzalez po operacji, ma wrócić na początku roku

Ivan Gonzalez przeszedł operacją, teraz czeka go rehabilitacja, a na początku roku ma dołączyć do zespołu. To właśnie jego uraz sprawił, że nabrały tempa rozmowy z Marcinem Wasilewskim.

Zdjęcie Ivan Gonzalez /Piotr Matusewicz /East News

Gonzalez od początku sezonu był podstawowym zawodnikiem. Od pierwszej do jedenastej kolejki zaliczył wszystkie spotkania, a z kolejnego meczu wykluczyły go żółte kartki. Wraz z Arkadiuszem Głowackim stanowił kręgosłup defensywy, które teraz trener Kiko Ramirez musi jednak budować od nowa.

Wszystko dlatego, że 29-letni Hiszpan z końcem października nabawił się urazu prawego kolana i musiał przejść operację.

- Doszło do niej jakieś 2-3 tygodnie temu, a teraz cel jest taki, że Ivan ma dołączyć do zespołu na rozpoczęcie przygotowań, czyli 8 stycznia - wyjaśnia Manuel Junco.

Dyrektor sportowy Wisły nie przesądził jednak, że Gonzalez już wtedy będzie gotowy do treningów, bo uraz wygląda na dość poważny. Być może hiszpański defensor rzeczywiście stawi się na początek przygotowań, ale nie po to, by na pełnych obrotach przygotowywać się do rundy wiosennej, tylko w dalszym ciągu przechodzić rehabilitację.

Dlatego krakowianie zabezpieczyli się podpisaniem umowy z Marcinem Wasilewskim. Były reprezentant Polski podpisał z Wisłą umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia o rok.

- Na pewno będę miał jakieś dodatkowe treningu, bo mam zaległości. Na razie moja forma jest nawet dla mnie wielką niewiadomą. Muszę zobaczyć, czy nadaję się jeszcze do gry - podkreśla były reprezentant Polski.

Na razie, pod nieobecność Gonzaleza, na środku obrony Wisły gra Zoran Arsenić.

Piotr Jawor