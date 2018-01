Wisła Kraków. Klub dostaje oferty za Carlitosa

Do Wisły Kraków wciąż wpływają konkretne oferty dla Carlitosa, ale krakowian na razie nie satysfakcjonują. Z drużyną najpewniej pożegna się Ze Manuel, a taka sama przyszłość może spotkać co najmniej trzech graczy.

Zdjęcie Carlitos /Michał Klag /East News

Ekstraklasa: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Reklama

Największą i najważniejszą niewiadomą jest przyszłość Carlitosa. Napastnik Wisły to gwiazda Ekstraklasy i wicelider klasyfikacji strzelców, więc krakowianie zdają sobie sprawę, że trudno będzie go zatrzymać. Z drugiej strony wiedzą, że w najbliższym czasie lepszej okazji do zarobku może już nie być.

Do klubu wpływają konkretne oferty, ale głównie zza wschodniej granicy, m.in. z Turcji. Wisła nie zamierza jednak łakomić się na pierwszą lepszą, podobnie jak Carlitos. Przy Reymonta zapewniają jednak, że jeśli pojawi się dla niego coś konkretnego, to w klubie mają gotową opcję B.

Raczej przesądzona jest przyszłość w Wiśle Ze Manuela, który nie sprawdził się i jego wypożyczenie ma zostać skrócone. Portugalczyk w ogóle nie przyleciał do Krakowa.

Jedną nogą w Wiśle jest natomiast m.in. pomocnik Nikola Mitrović, który ma podpisać półroczną umowę z opcją przedłużenia o 12 miesięcy.

- To zawodnik, który potrafi dać ostatnie podanie i uderzyć z dystansu - chwali Serba Manuel Junco, dyrektor sportowy krakowian.

Z Wisły do Zagłębie Lubin dzisiaj został także wypożyczony Rafał Pietrzak. Z kolei krakowianie szukają zawodnika na prawą obronę.

Mówiło się także, że blisko transferu do klubu jest Adam Gyurcso. Wiele wskazuje jednak na to, że nic z tego nie będzie, bo Węgier chce wyjechać z Polski.

Kontuzje ciągle leczą Ivan Gonzalez i Zdenek Ondraszek.

Piotr Jawor