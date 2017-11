Wisła Kraków. Marcin Wasilewski podpisał kontrakt do końca sezonu

Marcin Wasilewski został zawodnikiem Wisły Kraków. "Wasyl" podpisał kontrakt do końca sezonu z możliwością jego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, poinformował internetowy serwis klubu.

Zdjęcie Marcin Wasilewski podrzucany przez kolegów z Leicester City /Ross Kinnaird /Getty Images

Wasilewskiego nie trzeba przedstawiać kibicom. Urodzony w Krakowie czterokrotny mistrz Belgii z Anderlechtem Bruksela i mistrz Anglii z Leicester City swoją zawodniczą karierę rozpoczynał w Hutniku Kraków, który w 2000 roku zamienił na Śląsk Wrocław.



