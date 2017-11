Wisła Kraków. Zimowe zgrupowanie w Hiszpanii

Do zimowej przerwy w Ekstraklasie został jeszcze trochę czasu, ale kluby już planują, gdzie będą przygotowywać się do rundy wiosennej. Wisła Kraków pojedzie na zgrupowanie do Hiszpanii.

Zdjęcie Trener Wisły Kraków Kiko Ramirez /INTERIA.PL

Ostatnia kolejka Ekstraklasy w tym roku zostanie rozegrana od 15 do 18 grudnia. Później piłkarze udadzą się na krótkie urlopy, a na początku stycznia stawią się w klubach, żeby rozpocząć przygotowania do rundy wiosennej.



Wiślacy pojadą na dwa tygodnie do Hiszpanii (14-28 stycznia). Pierwszą część zgrupowania spędzą w Villarreal, a potem będą ćwiczyć w nadmorskim Marina d’Or.



W planach są trzy, cztery gry kontrolne, ale jeszcze nie wiadomo z jakimi rywalami.



Runda wiosenna Ekstraklasy rozpocznie się 9 lutego.

Reklama

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy