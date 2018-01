Kolarski World Tour: początek to Tour Down Under

We wtorek w Adelajdzie rozpocznie się Tour Down Under, pierwszy w sezonie 2018 wyścig cyklu World Tour, z udziałem dwóch polskich kolarzy - Macieja Bodnara (Bora-Hansgrohe) oraz Łukasza Wiśniowskiego (Sky).

Bodnar będzie wspierać gwiazdę zawodów, trzykrotnego mistrza świata Petera Sagana, a w składzie Sky nie ma zawodników tej klasy co Słowak. Tytułu będzie bronić Australijczyk Richie Porte (BMC). Sześcioetapowa impreza potrwa do 21 stycznia. Tydzień później w Geelong koło Melbourne odbędzie się pierwszy wyścig klasyczny cyklu World Tour - Cadel Evans Great Ocean Race.

W tym sezonie kalendarz World Tour praktycznie nie uległ zmianie. Zaplanowano 37 wyścigów elity, jednodniowych i etapowych. Pierwsze dwa w Australii, ostatni - w drugiej połowie października w Chinach (Tour of Guangxi). Od 2005 roku wyścigiem najwyższej rangi jest Tour de Pologne.

Nie zmieniła się także liczba grup zawodowych z licencjami World Tour. Wciąż jest ich 18, z tym że dwie będą występować pod nowym szyldem - amerykański Team EF Education First (poprzednio Cannondale) oraz australijski Mitchelton-Scott (poprzednio Orica-Scott).

Nie powiększyło się grono polskich zawodników. Jest ich ośmiu i wszyscy pozostają w grupach, w których ścigali się w sezonie 2017. Są to: Rafał Majka, Paweł Poljański i Maciej Bodnar (wszyscy Bora-Hansgrohe), Michał Kwiatkowski, Michał Gołaś i Łukasz Wiśniowski (wszyscy Sky), Tomasz Marczyński (Lotto Soudal) oraz Przemysław Niemiec (UAE Team Emirates).

Na rynku transferowym ruch był mniejszy niż w poprzednich latach. Bohaterami najgłośniejszych transferów byli Włoch Fabio Aru (z Astany do UAE), Niemiec Marcel Kittel (z Quick-Step do Katiuszy) i Hiszpan Mikel Landa (ze Sky do Movistaru).

Najbardziej wzmocniła się drużyna UAE Team Emirates, pozyskując oprócz Aru specjalistę od klasyków Irlandczyka Dana Martina oraz wicemistrza świata z Bergen Norwega Alexandra Kristoffa. 27-letni Aru podpisał trzyletni kontrakt i ma być liderem ekipy w wielkich tourach. Sardyńczyk triumfował we Vuelta a Espana 2015, a w ubiegłorocznym Tour de France wygrał etap i przez dwa dni jechał w żółtej koszulce lidera.

Rafał Majka rozpocznie sezon 21 stycznia wyścigiem Vuelta a San Juan w Argentynie. Michał Kwiatkowski, który trenuje obecnie na Majorce, powinien wystartować pod koniec miesiąca w jednym z kilku organizowanych na tej wyspie wyścigów jednodniowych.





Kalendarz kolarskiego cyklu World Tour 2018:

16-21.01 Tour Down Under/Australia

28.01 Cadel Evans Great Ocean Road Race/Australia

21-25.02 Abu Dhabi Tour

24.02 Omloop Het Nieuwsblad/Belgia

3.03 Strade Bianche/Włochy

4-11.03 Paryż-Nicea

7-13.03 Tirreno-Adriatico

17.03 Mediolan-San Remo

19-25.03 Dookoła Katalonii

23.03 Record Bank E3 - Harelbeke/Belgia

25.03 Gandawa-Wevelgem

28.03 Dwars Door Vlaanderen/Belgia

1.04 Dookoła Flandrii

2-7.04 Dookoła Kraju Basków

8.04 Paryż-Roubaix

15.04 Amstel Gold Race/Holandia

18.04 Strzała Walońska

22.04 Liege-Bastogne-Liege

24-29.04 Tour de Romandie

1.05 Eschborn-Frankfurt

5-27.05 Giro d'Italia

13-19.05 Dookoła Kalifornii

3-10.06 Criterium du Dauphine

9-17.06 Dookoła Szwajcarii

7-29.07 Tour de France

29.07 Prudential RideLondon - Surrey Classic

4.08 Clasica San Sebastian

4-10.08 Tour de Pologne

13-19.08 Binck Bank Tour (Belgia/Holandia)

19.08 Cyclassics Hamburg

25.08-16.09 Vuelta a Espana

26.08 Bretagne Classic - Ouest France

7.09 Grand Prix Quebecu

9.09 Grand Prix Montrealu

9-14.10 Dookoła Turcji

13.10 Giro di Lombardia

16-21.10 Tour of Guangxi (Chiny)

Grupy World Tour:

AG2R La Mondiale (Francja)

Astana Pro Team (Kazachstan)

Bahrain-Merida (Bahrajn)

BMC Racing Team (USA)

Bora-Hansgrohe (Niemcy)

Dimension Data (RPA)

FDJ (Francja)

Katiusza Alpecin (Szwajcaria)

Lotto Soudal (Belgia)

LottoNL-Jumbo (Holandia)

Mitchelton-Scott (Australia)

Movistar Team (Hiszpania)

Quick-Step Floors (Belgia)

Sky (Wielka Brytania)

Sunweb (Niemcy)

Team EF Education First (USA)

Trek-Segafredo (USA)

UAE Team Emirates (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Polacy w grupach World Tour:

Rafał Majka (Bora-Hansgrohe)

Paweł Poljański (Bora-Hansgrohe)

Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe)

Michał Kwiatkowski (Sky)

Michał Gołaś (Sky)

Łukasz Wiśniowski (Sky)

Tomasz Marczyński (Lotto Soudal)

Przemysław Niemiec (UAE Team Emirates)