Michał Gołaś nauczycielem dla młodzików w Team Sky

Sezon 2018 będzie trzecim z rzędu dla Michała Gołasia w Team Sky. Polak dołączył do brytyjskiego zespołu w 2016, a rok później został kapitanem. Teraz znów przydzielono mu tę rolę, która wiążę się głównie z pomocą młodszym kolegom podczas wyścigów. – Będę nauczycielem, ale również powalczę w końcówkach – powiedział Gołaś.

Michał Gołaś jest jednym ze starszych zawodników Team Sky. Mimo że dla wielu byłby to problem, to dyrektorzy brytyjskiego zespołu doceniają doświadczenie, jakim może pochwalić się 33-letni kolarz. Już w zeszłym sezonie Polak był kapitanem w kilku wyścigach. Teraz będzie tę rolę pełnił na „cały etat”. Co oznacza takie wyróżnienie? W głównej mierze Gołaś zaopiekuje się młodszymi kolegami.

- W sezonie 2018 będziemy mieć sporą grupę młodzików. Postaram się możliwie jak najlepiej im pomóc. Będę nauczycielem, ale nie odpuszczam ścigania. Na pewno powalczę o zwycięstwa etapowe. Młodym na razie przekazuję, żeby byli cierpliwi. Muszą się jeszcze wiele nauczyć. Wiem, że są bardzo ambitni i już chcieliby wygrywać, lecz to tak nie działa. Tutaj wiele się nauczą i wówczas zaczną dominować – wyjaśnił Gołaś.

33-latek przyznał również, że jego marzeniem jest bycie częścią składu, który zatriumfuje w którymś z wielkich tourów. – Chciałbym odnieść jakieś zwycięstwo dla zespołu, ale najbardziej marzy mi się start w Tour de France, Giro d’Italia lub Vuelta a Espana i dołożenie cegiełki do sukcesu lidera drużyny w całym tourze. Chciałbym stanąć na podium w Paryżu, Rzymie lub Mediolanie – powiedział polski kolarz.

W wywiadzie z Gołasiem, zamieszczonym na stronie internetowej Team Sky, znalazło się również pytanie o Michała Kwiatkowskiego. – „Kwiato” w 2017 roku wrócił do swojej najlepszej formy. To był chyba jego najlepszy sezon w karierze. Nie tylko wygrywał, ale również wykonał kapitalną pracę dla Chrisa Froome’a podczas Tour de France. Teraz jego przygotowania i cele wyglądają podobnie. Michał znów chce wygrywać monumenty – stwierdził Gołaś.

