PZKol zwołał walne nadzwyczajne zgromadzenie delegatów. Będzie nowy prezes?

22 grudnia 2017 roku odbędzie się walne nadzwyczajne zgromadzenie delegatów Polskiego Związku Kolarskiego, podczas którego mają zostać przeprowadzone wybory prezesa.

Zdjęcie Czas Dariusza Banaszka jako prezesa Polskiego Związku Kolarskiego dobiegł końca? /Sylwia Dąbrowa /East News

Na wniosek obecnego prezesa Polskiego Związku Kolarskiego Dariusza Banaszka zarząd podjął w poniedziałek uchwałę o zwołaniu walnego. Porządek obrad przewiduje m.in. wybory prezesa.



Reklama

Wokół działalności Polskiego Związku Kolarskiego pojawiło się ostatnio wiele bulwersujących informacji. Z finansowania PZKol m.in. wycofała się firma CCC, a kilku działaczy złożyło rezygnację.



W ostatnią środę prezes Banaszek wysłał pocztą elektroniczną informację do wszystkich ośmiu członków zarządu w sprawie pilnego zwołania nadzwyczajnego zjazdu. Jednym z jego zadań ma być wyłonienie nowego zarządu. Zgodę na zwołanie zjazdu wyraziła większość członków zarządu, a część z nich stoi w opozycji do Banaszka. To m.in. dwaj byli wiceprezesi - Piotr Kosmala i Adam Wadecki.



Niektórzy członkowie zarządu zarzucają Banaszkowi, iż w wielu sprawach działał bez porozumienia z tym gremium, m.in. w sierpniu podjął (w porozumieniu z Kosmalą i Wadeckim - jak zaznacza Banaszek) decyzję o zwolnieniu dyrektora sportowego Andrzeja Piątka, trenera torowej kadry sprinterów Andrzeja Tołomanowa i trenera młodzieżowej kadry szosowej Marka Leśniewskiego.



Jedną z kwestii, które zapewne będą omawiane na zjeździe, są długi i sposób ich spłaty. PZKol jest winny prawie 10 mln złotych głównemu wykonawcy toru kolarskiego w Pruszkowie - Mostostalowi Puławy. Na początku listopada na tym welodromie odbyła się pierwsza wielka impreza międzynarodowa od siedmiu lat - zawody Pucharu Świata.



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZKol ma się odbyć na torze w Pruszkowie 22 grudnia. W proponowanym porządku obrad w pkt. 10. są wybory prezesa.