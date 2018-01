Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin - CCC Polkowice 63:81 w ekstraklasie koszykarek

Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin przegrała z CCC Polkowice 63:81 w niedzielnym meczu 14. kolejki ekstraklasy koszykarek. Drużyna gości zajmuje trzecie miejsce w tabeli, tracąc trzy punkty do prowadzącej Wisły CanPack Kraków.

Zdjęcie Koszykarka Pszczółki Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin Dajana Butulija (z lewej) i Alysha Clark z CCC Polkowice /Wojciech Pacewicz /PAP

Przed spotkaniem prezydent Lublina Krzysztof Żuk medalami 700-lecia Lublina uhonorował osoby zasłużone dla akademickiej koszykówki w mieście: Ryszarda Kistera, który jako pierwszy w historii, w sezonie 1965/66 wprowadził żeńską drużynę AZS Lublin do ekstraklasy, Janusza Narkiewicza prowadzącego męski zespół, który awansował do ekstraklasy w sezonie 1992/93 oraz Sławomira Deptę, który z grupą własnych wychowanek awansował do ekstraklasy w 1999 roku i przez kilka sezonów z powodzeniem w niej występował.



JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec - Energa Toruń 71:82 (13:19, 10:24, 28:17, 20:22)

JAS-FBG Zagłębie: Robyn Parks 26, Michaela Stara 13, Egle Siksniute 11, Ines Corda 7, Stephany Skrba 6, Naketia Swanier 4, Agnieszka Fikiel 2, Marta Urbaniak 2, Marta Dobrowolska 0.

Energa: Alexis Hornbuckle 17, Agnieszka Skobel 14, Melissa Diawakana 14, Kelley Cain 11, Emilia Tłumak 10, Monika Grigalauskyte 9, Miriam Uro-Nilie 7.

Enea AZS Poznań - Basket 90 Gdynia 70:68 (16:19, 18:18, 16:15, 20:16)

Enea AZS: Jazmine Davis 20, Katerina Rymarenko 20, Kinga Woźniak 13, Katarzyna Bednarczyk 6, Aleksandra Parzeńska 4, Julia Niemojewska 4, Marta Nowicka 3, Daria Marciniak 0.

Basket 90: Sofija Aleksandravicius 20, Kahleah Copper 18, Victoria Jankoska 11, Chantelle Handy 9, Aldona Morawiec 6, Kristine Vitola 2, Amalia Rembiszewska 2, Jelena Szkerović 0, Aneta Kotnis 0.





Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin - CCC Polkowice 63:81 (19:24, 12:24, 12:18, 20:15)

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS: Uju Ugoka 17, Dajana Batulija 15, Feyonda Fitzgerald 7, Martyna Cebulska 7, Agata Dobrowolska 6, Kateryna Dorogobuzowa 4, Dorota Mistygacz 4, Aleksandra Kędzierska 2, Dominika Poleszak 1, Marta Witkowska 0.

CCC: Alysha Clark 27, Artemis Spanou 12, Weronika Gajda 11, Temitope Fagbenle 10, Mijana Bojovic 8, Angelika Stankiewicz 6, Magdalena Leciejewska 4, Antonija Sandrić 3, Magdalena Idziorek 0.

InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. - Ostrovia Ostrów Wlkp. 85:81 (29:23, 23:19, 19:19, 14:20)

InvestInTheWest AZS AJP: Miah Spencer 19, Paulina Misiek 15, Aleksandra Pawlak 14, Annamaria Prezelj 12, Carolyn Swords 9, Julia Rycikawa 6, Magdalena Szajtauer 6, Beata Jaworska 4, Daria Stelmach 0.

Ostrovia: Dita Rozenberga 15, Katarzyna Motyl 14, Karolina Puss 12, Breanna Lewis 12, Marie Ange Mfoula 10, Jordan Jones 9, Monika Jasnowska 6, Monika Naczk 3.

Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, kosze, punkty, różnica)

1. Wisła CanPack Kraków 13 12 1 972:754 25 +218

2. Artego Bydgoszcz 13 11 2 1043:840 24 +203

3. CCC Polkowice 13 9 4 1045:881 22 +164

4. 1KS Ślęza Wrocław 12 9 3 854:775 21 +79

5. Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 13 8 5 898:869 21 +29

6. Energa Toruń 13 8 5 931:903 21 +28

7. Basket 90 Gdynia 13 7 6 995:915 20 +80

8. InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. 13 7 6 965:901 20 +64

9. Enea AZS Poznań 13 4 9 822:1047 17 -225

10. JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 13 3 10 895:987 16 -92

11. Ostrovia Ostrów Wlkp. 13 3 10 874:992 16 -118

12. PGE MKK Siedlce 13 2 11 862:1018 15 -156

13. Widzew Łódź 13 1 12 773:1047 14 -274