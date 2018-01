Euroliga koszykarek. Famila Schio - Wisła CanPack Kraków 59:68

Koszykarki Wisły CanPack Kraków pokonały na wyjeździe 68:59 (12:12, 20:16, 14:16, 22:15) Familę Schio w meczu 11. kolejki grupy B Euroligi. Było to trzecie zwycięstwo "Białej Gwiazdy" w tych rozgrywkach.

Zdjęcie Trener Wisły CanPack Kraków Krzysztof Szewczyk /Stanisław Rozpędzik /PAP

W rozegranym 1 listopada spotkaniu pomiędzy tymi zespołami Wisła przegrała pechowo we własnej hali 72:74, po celnym rzucie w ostatniej sekundzie wykonanym przez Jolene Anderson. W czwartek wiślaczki potrafiły się zrewanżować. To była niezwykle cenna wygrana, gdy przedłużyła szanse wicemistrzyń Polski na wywalczenie 6. miejsca w grupie B, które daje prawo do gry w ćwierćfinale innych rozgrywek - Pucharu Europy.

W pierwszej kwarcie obydwa zespoły miały problemy z trafianiem do kosza. Miejscowe objęły prowadzenie 12:8. Dzięki punktom zdobytym przez Farhiyę Abdi (z osobistych) i Tamarę Radocaj wiślaczki doprowadziły do remisu. Potem udało im się wypracować siedmiopunktową przewagę - 21:14, ale rywalki szybko odrobiły straty.

Podopieczne trenera Krzysztofa Szewczyka nie poddawały się i celne rzuty zza łuku Magdaleny Ziętary i Cheyenne Parker pozwoliły odzyskać prowadzenie. Równo z syreną kończącą pierwszą połowę z półdystansu trafiła Laura Leonor Rodriguez. Dzięki temu Hiszpanka została najskuteczniejszą zawodniczką po 20 minutach z dorobkiem 14 punktów. Dwa mniej zdobył środkowa Famili - Isabelle Yacoubu.

W trzeciej kwarcie gra była bardzo wyrównana. Miejscowe doprowadziły do remisu po 36, potem prowadzenie zmieniało się. Przed ostatnią częścią gry było 46:44 dla Wisły, a w 33. minucie, po "trójce" Radocaj - 51:46. Końcówka była bardzo zacięta. Przy stanie 57:57 pięć kolejnych punktów zdobyła Parker, a gdy 89 sekund przed końcem Rodriguez trafiła za trzy i Wisła objęła prowadzenie 65:59, losy spotkania zostały przesądzone.

Wisła musiała sobie radzić bez Giedre Labuckiene, która w poprzednim spotkaniu z Avenidą Salamanka doznała kontuzji barku. Litewska skrzydłowa siedziała na ławce rezerwowych, ale trener Szewczyk nie chciał ryzykować jej zdrowia nie wprowadził do gry.

W następnym meczu - 17 stycznia Wisła zmierzy się we własnej hali z tureckim Yakın Dogu Universitesi.



W środę CCC Polkowice przegrało we Francji z Basket Bourges 72:82.

11. zwycięstwo z rzędu odniósł obrońca tytuły Dynamo Kursk, pokonując w Pradze USK ZVVZ 88:56.

Famila Schio - Wisła CanPack Kraków 59:68 (12:12, 16:20, 16:14, 15:22)

Famila Schio: Isabelle Yacoubu 20, Endene Miyem 11, Jolene Anderson 11, Zofia Hruscakova 5, Francesca Dotto 5, Laura Macchi 4, Mariza Tagliamento 3, Rafaella Masciardi 0, Giulia Gatti 0.

Wisła CanPack Kraków: Leonor Rodriguez 21, Cheyenne Parker 18, Magdalena Ziętara 9, Maurita Reid 7, Sonja Greinacher 6, Tamara Radocaj 5, Farhiya Abdi 2.





Tabela grupy B

pkt M Z P kosze

1. Yakin Dogu 20 11 9 2 834:721

2. Fenerbahce Stambuł 20 11 9 2 789:756

3. UMMC Jekaterynburg 19 11 8 3 793:673

4. Famila Schio 17 11 6 5 667:735

5. Avenida Salamanka 16 11 5 5 638:623

6. Nadieżda Orenburg 14 11 3 8 722:750

7. Wisła CanPack Kraków 14 11 3 8 707:767

8. BLMA Montpellier 12 11 1 9 633:862