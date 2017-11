Euroliga koszykarek: Galatasaray Stambuł - CCC Polkowice 67:72

Koszykarki CCC Polkowice niespodziewanie pokonały w Stambule Galatasaray 72:67 (25:17, 22:17, 17:23, 8:10) w 5. kolejce grupy A Euroligi. To drugie zwycięstwo zespołu z Dolnego Śląska w bieżących rozgrywkach.

Zdjęcie Bria Holmes /Mateusz Bosiacki /Newspix

Najwięcej punktów dla zespołu z Polkowic - 15 - zdobyła Bria Holmes.

Najskuteczniejsza w ekipie gospodyń była Gintare Petronyte, która rzuciła 20 punktów.

Koszykarki CCC nie przestraszyły się Galatasaray i od początku walczyły jak równy z równym. Po czterech minutach turecki zespół prowadził 11:6 i wydawało się, że powoli przejmuje inicjatywę. Jednak przez kolejne ponad pięć minut gospodynie zdołały zdobyć tylko dwa punkty, a polkowiczanki aż 14. Polski zespół w tym okresie bardzo dobrze bronił i równocześnie był skuteczny w ataku.

Pierwszą kwartę CCC skończyło prowadząc 25:17, a drugą zaczęło od "trójki" Magdaleny Leciejewskiej. Później długo trwała walka punkt za punkt, ale w końcówka ponownie należała do polkowiczanek. Na 30 sekund przed końcem tej odsłony spotkania trafiła Temi Fagbenle i zespół trenera Georgiosa Dikaioulakosa prowadził aż 15 punktami - 47:32.

To nie był jednak koniec emocji, bo po chwili było już tylko 43:50. Trener CCC wziął czas, ale niewiele to pomogło. Turczynki systematycznie zmniejszały straty i w końcu doprowadziły do stanu 51:54. Kolejne dwie akcje należały jednak do polkowiczanek, a dokładnie Weroniki Gajdy, która dwa razy trafiła z dystansu i polka drużyna ponownie odskoczyła.

Kiedy przy stanie 64:59 dla CCC Bria Holmes najpierw wykorzystała jeden z dwóch rzutów osobistych, a kilka chwil później trafiła za "trzy" wydawało się, że emocji już w Stambule nie będzie. Minutę przed końcem spotkania po dwóch wykorzystanych osobistych Gintare Petronyte zrobiło się jednak już tylko 70:67. Chwilę później Turczynki mogły zmniejszyć straty do punktu, ale Ozge Kavurmacioglu nie trafiła w prostej sytuacji. Do końca pozostawało 30 sekund i CCC nie dało już sobie odebrać zwycięstwa.

Mariusz Wiśniewski





Galatasaray Stambuł - CCC Polkowice 67:72 (17:25, 17:22, 23:17, 10:8)

Galatasaray: Gintare Petronyte 20, Jelena Dubljević 12, Merve Uygul 7, Ozge Kavurmacioglu 7, Irem Naz Topuz 7, Olivia Epoupa 6, Meltem Yildizhan 6, Gizem Basaran 2, Inci Guclu 0;

CCC: Bria Holmes 15, Alysha Clark 14, Weronika Gajda 11, Artemis Spanou 8, Temi Fagbenle 8, Elina Babkina 8, Antonija Sandrić 5, Magdalena Leciejewska 3.