Europejskie puchary w koszykówce. CCC Polkowice chce przedłużyć zwycięską passę

Koszykarki CCC Polkowice w 6. kolejce Euroligi zmierzą się w środę na wyjeździe z belgijskim Castors Braine i będą chciały podtrzymać zwycięską passę po dwóch ostatnich wygranych. Wisła CanPack powalczy w Krakowie z BLMA Montpellier o pierwszy triumf.

Zdjęcie Weronika Gajda (z piłką) w ligowym meczu z Ostrovią /Fot. Tomasz Wojtasik /PAP

Spotkanie pod Wawelem będzie sentymentalną podróżą dla środkowej BLMA Eweliny Kobryn, która w hali przy ul. Reymonta stawiała pierwsze kroki do międzynarodowej kariery i zdobyła z Wisłą trzy tytuły mistrza Polski (2008, 2011, 2012). W ostatniej kolejce krakowianki uległy na wyjeździe Yakin Dogu Universitesi 59:83. Klub z południa Francji przegrał natomiast we Włoszech z Familą Schio 55:61 i z jednym zwycięstwem zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli grupy B.

Koszykarki CCC Polkowice opromienione pokonaniem Galatasaray w Stambule w 5. kolejce (72:67) będą chciały zdobyć belgijskie Braine-l’Alleud. Zawodniczki Castors przegrały wysoko w ostatniej kolejce w Sopronie z Basketem 59:83, a w obecnej edycji Euroligi nie zdołały jeszcze odnieść sukcesu.

Decydujące mecze rozegrają zespoły walczące w Pucharze Europy. W środę i czwartek odbędzie się bowiem ostatnia, 6. kolejka pierwszego etapu. Pewna udziału w play off 1KS Ślęza Wrocław powalczy w Stambule o zwycięstwo nad Universitesi, co zapewni jej komplet wygranych i bezpośredni udział w 1/8 finału, bez konieczności rywalizacji w pre play off.

Artego Bydgoszcz, Energa Toruń i Basket 90 Gdynia muszą wygrać swoje spotkania, by zakwalifikować się do fazy pucharowej rozgrywek. Bydgoszczanki i gdynianki zmierzą się na własnym parkiecie, natomiast torunianki czeka wyjazdowy mecz w Turcji z Hatay BB, liderem tabeli grupy D, który nie przegrał do tej pory żadnego spotkania. Bezpośredni rywal torunianek do drugiego miejsca w grupie - mistrz Słowacji Piestanskie Cajky zmierzy się z najsłabszą ekipą rumuńską ACS Sepsi.

Do play off awansują po dwie najlepsze drużyny z 10 grup oraz po dwie z każdej konferencji z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. FIBA utworzy następnie ranking od 1 do 24 na podstawie wyników sezonu zasadniczego. Pierwszych osiem zespołów - o miejsce w tym gronie walczy Ślęza - ma zagwarantowany udział w 1/8 finału, a drużyny z miejsc 9-24 zmierzą się w pre play off (mecz i rewanż).

Przerwę na mecze reprezentacji w eliminacjach mistrzostw świata mają natomiast koszykarze walczący w Lidze Mistrzów FIBA, w tym drużyny Stelmetu BC Zielona Góra i Rosy Radom. Na europejskie parkiety wrócą na początku grudnia.

Kalendarz meczów polskich drużyn w europejskich pucharach:

środa, 29 listopada

Euroliga koszykarek, 6. kolejka

Wisła CanPack Kraków - BLMA Montpellier (grupa B, godz. 18.00)

Castors Braine - CCC Polkowice (grupa A, godz. 20.30)

Puchar Europy koszykarek, 6., ostatnia kolejka

Artego Bydgoszcz - Spartak Widnoje Moskwa (grupa C, godz. 17.00)

czwartek, 30 listopada

Puchar Europy koszykarek, 6., ostatnia kolejka

Hatay BB Antiochia - Energa Toruń (grupa D, godz. 17.00)

Universitesi Stambuł - 1KS Ślęza Wrocław (grupa E, godz. 16.00)



InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp. - Besiktas Stambuł (grupa A, godz. 18.00)

Basket 90 Gdynia - Agu Spor Kayseri (grupa E, godz. 18.00)