​PE koszykarek. Umea Udominate - Artego Bydgoszcz 86:72

Koszykarki Artego Bydgoszcz przegrały w Szwecji z Umeą Udominate 72:86 (21:14, 21:19, 16:23, 14:30) w 5. kolejce gr. C Pucharu Europy. Była to druga porażka bydgoszczanek w tych rozgrywkach. Mimo przegranej Artego zachowuje szanse na awans do kolejnej fazy.

Umea Udominate - Artego Bydgoszcz 86:72 (14:21, 19:21, 23:16, 30:14).

Punkty:

Artego Bydgoszcz: Jennifer O'Neill 20, Denesha Stallworth 14, Julie McBride 11, Dragana Stankovic 10, Elżbieta Międzik 8, Agnieszka Szott-Hejmej 7, Justyna Żurowska-Cegielska 2, Julia Adamowicz 0, Karolina Poboży 0.

Najwięcej dla Umea Udominate: Tiffany Brown 21, Ana-Marija Begic 17.

W ostatnim meczu grupowym bydgoszczanki podejmą przed własną publicznością Spartak M.R. Widnoje Moskwa. W pierwszym spotkaniu z tym zespołem podopieczne trenera Tomasza Herkta wygrały 88:81.

Krzysztof Frydrych