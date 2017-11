El. MŚ koszykarzy - niekorzystny bilans Polaków z Litwinami

Z siedmiu dotychczasowych spotkań o punkty z Litwinami polscy koszykarze wygrali zaledwie dwa. O poprawienie bilansu i drugie zwycięstwo w rozpoczętych w piątek kwalifikacjach mistrzostw świata 2019 powalczą w niedzielę (godz.18.30) w Kłajpedzie.

Pierwszy mecz w historii to półfinał mistrzostw Europy w 1937 r. Wówczas wygrali Litwini 31:25.

"Biało-Czerwoni" pierwsze zwycięstwo odnieśli w 1997 r. w eliminacjach ME, gdy w Białymstoku pokonali utytułowanych rywali 88:69. Litwini w 2006 roku wywalczyli brąz igrzysk w Atlancie. Liderami zespołu trenera Eugeniusza Kijewskiego byli Maciej Zieliński - 19 pkt i Tomasz Jankowski - 15.

Drugi sukces przyszedł podczas ME rozgrywanych w Polsce w 2009 r. W Hali Ludowej we Wrocławiu Polska prowadzona przez izraelskiego trenera Muli Katzurina wygrała grupowy pojedynek 86:75. Obydwie drużyny awansowały do drugiej fazy, ale nie zdołały zakwalifikować się do ćwierćfinałów.

Przed tegorocznym Eurobasketem biało-czerwoni ulegli temu rywalowi podczas turnieju towarzyskiego w Kłajpedzie 58:59. W ME Polska zajęła 18. lokatę, a Litwa, wicemistrz Starego Kontynentu z 2015 roku, została sklasyfikowana na dziewiątej pozycji.

W piątek na inaugurację kwalifikacji MŚ Polacy pokonali w Bydgoszczy Węgrów 70:60, a Litwini wygrali na wyjeździe z Kosowem 99:61.

Bilans meczów o punkty Polska - Litwa: 2-5

ME 1937 Litwa - Polska 31:25

ME 1939 Litwa - Polska 46:18

el. ME 1997 Polska - Litwa 88:69

el. ME 1997 Litwa - Polska 108:96

ME 1997 Litwa - Polska 76:55

ME 2009 Polska - Litwa 86:75

ME 2011 Litwa - Polska 97:77