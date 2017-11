El. MŚ koszykarzy. Polacy rozpoczynają długą drogę do Chin

Polscy koszykarze meczami z Węgrami i Litwą - w piątek w Bydgoszczy oraz w niedzielę w Kłajpedzie - rozpoczną walkę o udział w mistrzostwach świata 2019. Ich rywalem w grupie C jest także Kosowo. Ostatni raz w eliminacjach mundialu "Biało-Czerwoni" grali w 1986 roku.

31 lat temu reprezentacja prowadzona przez trenera Andrzeja Kuchara przegrała rywalizację o udział w MŚ z Grecją, ze słynnym Nikosem Galisem w składzie, oraz Francją. Te trzy zespoły miały wówczas bilans 3-3 (w grupie grała także Bułgaria), ale Polacy najgorszy dorobek w bezpośrednich spotkaniach.

W kolejnych dekadach kwalifikacją do mundialu były wyniki w mistrzostwach Starego Kontynentu, a w nich Polska uczestniczyła bez sukcesów gwarantujących awans. Ostatnią okazję stanowił Eurobasket w Barcelonie w 1997 roku. Wygrana w ćwierćfinale z Grecją dałaby wówczas udział w MŚ w Atenach (1998), ale drużyna Eugeniusza Kijewskiego przegrała 62:72. Drugą szansą w tym turnieju był jeszcze mecz z Litwą o miejsca 5-8, ale porażka 55:76 ją przekreśliła.

Do tej pory "Biało-Czerwoni" tylko raz uczestniczyli w mistrzostwach świata - 50 lat temu w Urugwaju. Polska pod wodzą wybitnego trenera Witolda Zagórskiego wywalczyła w Montevideo piąte miejsce, a wyprzedzili ją tylko ówcześni potentaci basketu: ZSRR, Jugosławia, Brazylia i USA. Królem strzelców turnieju został Mieczysław Łopatka, a drugie miejsce w tej klasyfikacji zajął Bogdan Likszo.

Udział Polaków w tegorocznych eliminacjach MŚ to efekt nowej strategii promocji drużyn narodowych przez FIBA i zmiany systemu kwalifikacji do mistrzostw kontynentalnych i globu. Te ostatnie będą rozgrywane co cztery lata, na rok przed turniejem olimpijskim. Chodzi o to, by impreza nie kolidowała z żadnymi innymi zawodami koszykarzy w świecie. Mistrzostwa Europy i innych kontynentów będą w związku z tym toczyć się także w czteroletnim cyklu - najbliższe w 2021 roku.

W 2019 r. w Chinach po raz pierwszy w finałowym turnieju MŚ wystartuje 32 ekipy. W Europie do rywalizacji o prawo występu przystąpią 32 drużyny - 24 uczestników tegorocznych mistrzostw kontynentu oraz osiem ekip z preeliminacji. Awans do mundialu uzyska 12 zespołów.

Z pierwszej fazy eliminacji promocję do drugiej uzyskają po trzy drużyny z każdej z ośmiu grup. W kolejnym etapie ekipy z gr. C połączą się z trzema najlepszymi drużynami z gr. D, w której są Włochy, Holandia, Chorwacja i Rumunia. Z tego grona (zaliczane są wyniki z pierwszej fazy) bilet na MŚ wywalczy najlepsza trójka.

Polska zmierzyła się w sierpniu z rywalami z eliminacji MŚ - Litwą i Węgrami - towarzysko. Przed ME z nadbałtyckim rywalem przegrała minimalnie podczas turnieju w Kłajpedzie 58:59, zaś Węgry pokonała w Legionowie 74:64.

We wrześniowych ME Polska zajęła 18. lokatę, Węgry - 16., zaś Litwa, wicemistrz Starego Kontynentu z 2015 roku, została sklasyfikowana na dziewiątej pozycji.

W Bydgoszczy z szerokiej, 18-osobowej kadry powołanej przez trenera Mike'a Taylora na inauguracyjny dwumecz zabraknie na pewno trzech uczestników Eurobasketu: kapitana drużyny Adama Waczyńskiego, który w piątek w barwach Unicai Malaga gra w Eurolidze z CSKA Moskwa (władze ligi, skonfliktowane z FIBA, nie przewidziały w trakcie sezonu tzw. okienek na mecze reprezentacji), A.J. Slaughtera z ASVEL Villeurbanne (francuski klub był niechętny jego występowi i zawodnik przystał na te sugestie) oraz - w uzgodnieniu ze szkoleniowcem kadry - Adama Hrycaniuka.

Poważnymi kandydatami do występów w najbliższym dwumeczu są wracający do kadry reżyser gry lidera ekstraklasy Anwilu Włocławek Kamil Łączyński oraz środkowy Jakub Wojciechowski, który dobrze spisuje się we włoskiej Lega A w zespole z Capo d'Orlando.

Debiutantami w seniorskiej reprezentacji mogą zostać mierzący 215 cm 17-latek Aleksander Balcerowski z hiszpańskiego Herbalife Gran Canaria, 20-letni Marcel Ponitka (Asseco Gdynia) i 25-letni Jarosław Zyskowski (Anwil).

Z powodu konfliktu na linii Euroliga - FIBA oraz faktu, że przerwy nie ma również w lidze NBA, także w zespołach rywali Polaków zabraknie czołowych postaci.

Węgrzy będą się musieli obyć m.in. bez swojego lidera Adama Hangi (FC Barcelona Lassa), a Litwini bez całej grupy kluczowych graczy: występujących w NBA Jonasa Valanciunasa (Toronto Raptors), Domantasa Sabonisa (Indiana Pacers) i Mindaugasa Kuzminskasa (Los Angeles Lakers), ale też Jonasa Maciulisa z Realu Madryt, grającego w lidze chińskiej Donatasa Motiejunasa czy kadrowiczów z uczestniczącego w Eurolidze Żalgirisu Kowno.

W składzie zespołu trenera Dainiusa Adomaitisa, byłego gracza polskiej ekstraklasy, dwukrotnego mistrza ze Śląskiem Wrocław (2001-2002), jest za to m.in. zawodnik Stelmetu BC Zielona Góra Martynas Gecevicius.

Trener "Biało-Czerwonych" Mike Taylor w trakcie konferencji prasowej w Bydgoszczy podkreślił, że Polacy nie stoją na straconej pozycji w tych eliminacjach, dysponują solidnym rdzeniem zespołu zbudowanym w ostatnich latach, znają rywali, którzy także mają problemy kadrowe.

"Chcemy udowodnić, że my również reprezentujemy wysoki poziom. Oba mecze chcemy wygrać" - zadeklarował.

Spotkanie z Węgrami odbędzie się w piątek w Bydgoszczy o godz. 18. Z Litwą Polacy zagrają w niedzielę w Kłajpedzie o 18.30.

Kolejne terminy eliminacji to 23 i 26 lutego oraz 28 czerwca i 1 lipca 2018.

Terminarz kwalifikacjach do MŚ 2019 w Chinach:

24 listopada 2017 Polska - Węgry (Bydgoszcz, godz. 18.00)

Kosowo - Litwa (Prisztina, 19.00)

26 listopada 2017 Litwa - Polska (Kłajpeda, 18.30)

Węgry - Kosowo (Debreczyn, 19.00)

23 lutego 2018 Polska - Kosowo

Litwa - Węgry

26 lutego 2018 Węgry - Polska

Litwa - Kosowo

28 czerwca 2018 Polska - Litwa

Kosowo - Węgry

1 lipca 2018 Kosowo - Polska

Węgry - Litwa

Kadra Polski koszykarzy przed eliminacjami MŚ 2019:

(numer, imię i nazwisko, klub, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty)

rozgrywający:

55 Łukasz Koszarek Stelmet BC Zielona Góra 33 lata 187 cm 173 1082 pkt

15 Kamil Łączyński Anwil Włocławek 28 lat 183 cm 15 34

11 Marcel Ponitka Asseco Gdynia 20 lat 192 cm 0 0

rzucający:

9 Mateusz Ponitka Iberostar Teneryfa 24 lata 196 cm 86 769

2 Filip Matczak Stelmet BC Zielona Góra 24 lata 187 cm 2 14

8 Przemysław Zamojski Stelmet BC Zielona Góra 30 lat 193 cm 96 537

niscy skrzydłowi:

33 Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń 27 lat 196 cm 32 102

3 Michał Sokołowski Rosa Radom 24 lata 196 cm 30 91

14 Jarosław Zyskowski Anwil Włocławek 25 lat 203 cm 0 0

silni skrzydłowi:

5 Aaron Cel Polski Cukier Toruń 30 lata 203 cm 48 339

21 Tomasz Gielo Joventut Badalona 24 lata 205 cm 50 258

7 Damian Kulig Banvit Bandirma 30 lat 206 cm 68 444

środkowi:

4 Aleksander Balcerowski Herbalife Gran Canaria 17 lat 215 cm 0 0

24 Przemysław Karnowski MoraBanc Andora 24 lata 216 cm 58 383

18 Jakub Wojciechowski SikeliArchivi Capo d'Orlando 27 lat 214 cm 13 65