Polska - Węgry 70:60. Mike Taylor: Zmusili nas do wysiłku

Reprezentacja Polski w swoim pierwszym meczu kwalifikacji do mistrzostw świata pokonała Węgrów 70:60. - To bardzo fizyczny zespół, ale w końcówce kontrolowaliśmy spotkanie - mówił na pomeczowej konferencji prasowej trener Mike Taylor.

Zdjęcie Koszykarz reprezentacji Polski Michał Sokołowski (P) i trener kadry Mike Taylor (L) podczas meczu eliminacyjnego mistrzostw świata z Węgrami /Tytus Żmijewski /PAP Reprezentacja Mężczyzn Polska - Węgry 70:60 w eliminacjach MŚ koszykarzy

Polacy do przerwy przegrywali różnicą siedmiu punktów, ale po zmianie stron potrafili odrobić straty, wyjść na prowadzenie i utrzymać je do końcowej syreny.



Reklama

- Jestem dumny z drużyny, ponieważ Węgrzy zmusili nas do wysiłku. Znaleźliśmy nasz rytm w drugiej połowie, a świetnie radzili sobie rezerwowi, którzy wnieśli dużo energii do gry - opisywał trener "Biało-czerwonych".

14 punktów w czwartej kwarcie uzyskał Michał Sokołowski, sześć asyst miał w tej części spotkania Kamil Łączyński. - Michał Sokołowski, Kamil Łączyński i Tomasz Gielo dali z siebie bardzo dużo w drugiej połowie. Węgrzy to bardzo fizyczny zespół, ale w końcówce kontrolowaliśmy spotkanie - cieszył się szkoleniowiec Polaków.

Po 14 latach eliminacje do dużej imprezy rozgrywane są w trakcie sezonu, co wymusza inny rytm przygotowań. - Kluczowe dla losów tego spotkania było to, że podstawy naszej drużyny zostały zachowane. Nie zaczęliśmy dobrze, ale później zagraliśmy lepiej. Poczuliśmy się wtedy komfortowo i wykonaliśmy takie rzuty, jakie chcieliśmy - oceniał przebieg spotkania Tomasz Gielo.

Następne spotkanie eliminacji Polacy rozegrają z Litwą w niedzielę w Kłajpedzie. W grupie nasza kadra rywalizuje jeszcze z Kosowem. Awans do drugiej fazy eliminacji wywalczą trzy najlepsze zespoły.

Z Bydgoszczy Adam Wall