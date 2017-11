Reprezentacja koszykarzy. Sztab szkoleniowy bez zmian, Slaughtera nie puszcza klub

Dotychczasowy selekcjoner Mike Taylor i jego sztab poprowadzą koszykarzy reprezentacji Polski w kwalifikacjach do MŚ 2019 r. "Biało-Czerwonych" chciałby wspomóc A.J. Slaughter, ale zgody nie daje jego francuski klub.

Zdjęcie A.J. Slaughter to as reprezentacji Polski. Fot. Roni Rekomaa /East News

W niedzielę w Bydgoszczy rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata w 2019 roku. Podobnie jak podczas EuroBasketu 2017 w sztabie szkoleniowym naszej drużyny znaleźli się ci sami ludzie.



Pierwszym trenerem, co było zapowiadane już wcześniej, będzie Mike Taylor. Jego asystentami nadal będą Wojciech Kamiński, Krzysztof Szablowski oraz Arkadiusz Miłoszewski. Menedżerem kadry ponownie będzie Marek Popiołek.

Pierwsi koszykarze w Bydgoszczy pojawili się w niedzielę, pozostali w poniedziałek. W tym gronie nie ma Adama Waczyńskiego, który nie dostał zgody klubu na przyjazd do Polski. Wiele wskazuje na to, że w zgrupowaniu nie weźmie udziału także A.J. Slaughter. Amerykanin z polskim paszportem nadal chce grać w kadrze, ale sprzeciwia się temu jego klub ASVEL Lyon.

Kwalifikacje do mistrzostw świata w Chinach "Biało-czerwoni" rozpoczną od piątkowego meczu z Węgrami. Dwa dni później zmierzą się w Kłajpedzie z Litwą.

Następne mecze zostaną rozegrane w lutym i w czerwcu 2018 r. Do kolejnej fazy awansują trzy najlepsze drużyny z grupy. Jeśli awansujemy, w drugim etapie będziemy mieli tylko cztery sześciozespołowe grupy - wyniki z poprzednich meczów zostaną zachowane. Spotkania zostaną rozegrane we wrześniu i listopadzie 2018 roku oraz w lutym 2019 roku. Do MŚ zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów).

Sztab szkoleniowy reprezentacji Polski koszykarzy:

Trener główny: Mike Taylor

Trenerzy asystenci: Wojciech Kamiński, Krzysztof Szablowski, Arkadiusz Miłoszewski

Kierownik drużyny: Maciej Krupiński

Menedżer reprezentacji: Marek Popiołek

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuta: Arkadiusz Markiewicz

Skaut: Rafał Juć

AW